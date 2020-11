Turismo inactivo por medidas que impuso régimen en Nicaragua a las aerolíneas, aeropuerto sin viajeros

11:44 a.m.

Las expectativas de activar poco a poco el turismo en el país se ve afectado por las medidas anticovid, casi imposible de cumplir, que impuso el régimen de Daniel Ortega a las aerolíneas. Actualmente solo Avianca reactivó los vuelos a Nicaragua, pero esto no es suficiente aseguró a 100% Noticias Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara nacional de turismo, CANATUR.



“El hecho de que las aerolíneas aún no inicien operaciones en Nicaragua, con excepción de Avianca que es el único que está volando, impacta seriamente en las expectativas de activar poco a poco el turismo en el país, puesto que las empresas no pueden planear promociones, ni planificar esfuerzos para tartar de capturar turismo, sino tenemos líneas aéreas en las cuales traer a los turistas” dijo Valenti.

De igual manera la presidenta de Canatur, calificó de muy seria la situación que está atravesando el sector turismo nicaragüense “sin líneas aéreas no hay esperanza de reactivar el turismo, para nosotros es vital que las líneas aéreas empiecen a operar y que poco a poco vayan reestableciendo los servicios aéreos en el país, lo que va a permitir que poco a poco, paulatinamente, el turismo centroamericano y de otros países pueda venir a Nicaragua” destacó.

Valenti recomienda que la dictadura debería de sentarse hablar con las líneas aéreas para que estos expongan las dificultades que presentan “es importante que el gobierno se siente con las líneas aéreas, que permita que ellas expliquen las dificultades que tienen para poder cumplir con las medidas que el gobierno ha exigido que son medidas que en ninguna otra parte de Centroamérica ni de otros países han solicitado a las líneas aéreas y que realmente no tienen ningún sentido esas medidas tan estrictas que el gobierno de Nicaragua les ha impuesto” enfatizo la Presidente de Canatur.

Aeroméxico, Copa Airlines, American Airliens, Spirit y United Airlines podrían reanudar sus vuelos a Nicaragua hasta enero del 2021, producto de los requisitos que estableció la dictadura de Daniel Ortega en el contexto de la pandemia por el Covid-19, y que no se corresponden con el resto de países.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, Michael Healy, también instó este miércoles a las autoridades competentes que flexibilicen los requisitos establecidos para dinamizar la economía en el sector, “creemos que el gobierno debe de ser más abierto, flexibilizar esas medidas, por supuesto, siempre tomando las precauciones necesarias para que no podamos importar Covid a Nicaragua”, expuso Healy.