Reforma a Ley del consumidor es para coaccionar a los bancos para que abran puertas a sancionados dicen expertos

“A la dictadura de Daniel Ortega jamás le han interesado los derechos de los consumidores”, expresó el economista y ex diputado Enrique Sáenz, en referencia a la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley N° 842,”Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias”.

Según Sáenz, el “desinterés” del régimen hacia los consumidores se refleja en el simple hecho que el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, desconocía el costo de la canasta básica y señala que el proyecto de reforma de Ley es para “coaccionar a la banca nacional”.

“Este proyecto de ley supuestamente es para ampliar los derechos de los consumidores y no es más que simple llanamente para coaccionar a los bancos y ahí el tema financiero nacional, de hecho, ponerle una pistola en la cabeza para que ahora las empresas, instituciones y mafioso sancionados por Estados Unidos se les abran las puertas”, considera el especialista.

El analista económico advierte que dicha reforma podría ser utilizada para presionar a la banca nacional “los bancos tienen múltiples relaciones con el sistema financiero internacional, buena parte se concentra en Estados Unidos, de tal manera que cuando se impusieron sanciones a empresas de la mafia en el poder y a personajes de esa mafia se vieron compelidos a cerrar operaciones con esa empresa, entonces ahora con esta ley lo que pretenden es que abran de nuevo las puertas a los mafiosos, a los testaferros, a las empresas y a las instituciones sancionadas, más allá de las explicaciones propiamente política, aquí hay una grave implicación económica potencialmente, es decir una pistola en la cabeza, pero por otra parte si abren sus servicios a estos mafiosos, a las empresas sancionadas, a los testaferros, se exponen a que buena parte del sistema financiero internacional con corresponsalía cancele su vínculo con los bancos nacionales tanto a nivel regional como como como Estados Unidos”, explicó Sáenz a 100%Noticias.

Según el ex diputado, la posible cancelación de corresponsalía de bancos estadounidense con la banca nacional vulnera el sistema “abre operación a los capitales ilícitos o dudosos de origen pone en riesgo no sólo al banco si no la estabilidad de las relaciones económicas de distintos agentes económicos nacionales con el exterior”.

Reforma aumentará regulaciones a sistema financiero

Juan Carlos López de la Defensoría del Consumidor explicó a 100%Noticias que a través de esta reforma el Estado aparenta estar “preocupado” por la población, pero también tiene un trasfondo político porque hace énfasis en regulaciones al sistema financiero nacional.

“De manera general puedes pensar que el Estado está preocupado por la gente que se queja de las casas de remesas que te entregan córdobas en lugar de dólares, o de las cooperativas cooperativa pero te prestan con altas tasas de interés y no sabes cómo quejarte, es un tema muy delicado en nuestro país, pero me causa la percepción que si el Estado ahora está realmente pensando como Estado o como consumidor y usuario”, indica.

López considera la reforma como una “política severa” al sector financiero nacional “No sé si el objetivo tendrá un trasfondo político hacia la banca y es una forma de ejercer algún tipo de presión administrativa judicial, es probable, no me corresponde, aparentemente la reforma es ayudar al consumidor, pero por los comportamientos de las instituciones y el mismo gobierno parece que la reforma está justamente empecinada con este sector, la reforma podría haber traído o adicionado otros rubros que deberían de tocarse en la ley del consumidor pero se focaliza más en el sector financiero donde hay una disyuntiva o un problema económico financiero estructurado”, dice.

Inciso 3 “Incorporar dentro de los entes reguladores, en el caso de los servicios financieros, el Banco Central de Nicaragua, que corresponde a regular la actividad comercial de los proveedores de servicio de remesas y los dedicados a la actividad de compra venta y/o cambio de moneda”

Inciso 4 “Fortalecer el derecho de las personas a usuarios de servicios financieros cuando e medie la cancelación o suspensión de los contratos de producto o servicio”

Inciso 6 “En el ámbito de la aplicación de sanciones que señala la ley de establecer de forma impresa la facultad que tendrá el de reguladores, para establecer y ejecutar en sus propias normativas internas, en el ámbito de sus competencias, los tipos de infracción y la sanciones aplicar, en atención a la gravedad de las mismas, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan; asimismo se faculta a ubicar entre reguladores, distintos a DIPRODEC, establecer el monto de las sanciones pecuniarias”