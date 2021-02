Déficit en INSS en "caída libre" por supernumerarios y empleados fantasmas

10:10 a.m.

El déficit en el Instituto de Seguridad Social, (INSS), sigue en “caída libre” por la mala gestión de los recursos, supernumerarios y pagos altos de salarios a trabajadores públicos, aseguró el economista Maykell Marenco, quien señaló que el INSS sobrevive por las transferencias estatales que vienen de los recursos públicos.

Según el economista, el INSS enfrenta un problema estructural debido a que salen más recursos que los que ingresan a las arcas del seguro social “problema es estructural en el 2006 la cantidad de trabajadores en planilla era de 1,208 personas luego el 2017 se elevó a 4,060 hablamos de un crecimiento de más del 300%. Además personas que lograron percibir el mayor nivel de ingreso en concepto de salario C$20,000 córdobas a más subió del 12% al 65% mientras que las personas que aportaron al Instituto de Seguridad Social que ganaban más de esa cantidad apenas representaban el 8.6%, hablamos de un problema estructural, problemas de administración pública”, señaló.

Otro problema que se sumó a la crisis estructural del INSS fue la pérdida de personas afiliadas por el estallido social en abril 2018. Marenco explicó que las reservas del seguro social se redujeron hasta en un 80%.

“Las reservas se han ido reduciendo en el tiempo, perdiendo alrededor del 80% en el 2017 unas 913,000 personas aportaban a la Seguridad Social, en 2018 pasó a 890,000 personas en los primeros meses y a finales del 2018 a 810,000 personas. En agosto de 2020 se reportaron que 690,000 personas aportan al Instituto de Seguridad Social, lo cual representa una pérdida de credibilidad y por supuesto el deterioro en la economía que se ha venido gestando, propiciando un aumento en la informalidad laboral y subempleo que ha venido creciendo”, indicó.

Respecto a la administración pública de los recursos del INSS, el economista califica de “muy mala” la gestión debido a que se engrosó la planilla de funcionarios en esta institución.

“Tenemos un Instituto con supernumerario y que está pagando en exceso a sus trabajadores, con una muy mala gestión de su administración. El problema no solamente se reduce a un problema de supernumerario sino que ha venido aumentando la cantidad de personas que pasó del 12 a 65% que perciben más de C$20,000 córdobas. Además de eso estas personas reciben dos aguinaldos por año”, precisó.

Según Marenco, otro tema atenuante en el seguro social, es el pago de la pensión reducida a los adultos mayores que no alcanzaron las 750 semanas cotizadas que exige la Ley “En el caso de la reducida otorgada a personas que no cumplían cantidades semanas laborales requeridas y que muchos de ellos eran por temas políticos, se suma al déficit que se ha venido arrastrando, por eso se menciona que el problema del Instituto de Seguridad Social es una bomba de tiempo. En 2020 el déficit fue de 6208 millones de córdobas según el proyecto del Presupuesto General de la República, para el 2021, el déficit será 8050 millones de córdobas, lo peor es que no se le voluntad para tratar el problema porque los gastos en planilla aumentaron de los 1131 millones de córdobas a 1347 millones en el 2021” dijo.

El INSS cerró el 2018 con un décit financiero de C$4,738.9 millones, 99.8% mayor al registrado en 2017, sufrió una caída de 17.3% en la cantidad de asegurados activos. En 2018, el INSS sufrió la pérdida de 157,923 aliados, quedando con 755,874

Más de 500 millones de dólares en salarios

El candidato presidencial del Partido de Restauración Democrática, (PRD) Miguel Mora, denunció en sus redes sociales que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prácticamente han hecho un festín en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), al evidenciar que solo en salarios pagaron más de 500 millones de dólares, basándose en datos del Banco Central.

"Este mismo INSS que pasó de pagar en sueldos, salarios y prestaciones sociales en el 2007 la suma de U$142 millones de dólares, a gastar en los mismos rubros la suma de U$676 millones de dólares en el 2019, casi un 300% más, una diferencia de U$534 millones de dólares equivalentes a C$18,700 millones de córdobas al cambio actual. Con este dinero se le pudo aumentar en más de C$10,000 córdobas mensuales a 38,000 miembros del sector salud y 54,000 docentes en todo el país y todavía sobra" explicó Mora.

Recordó que la crisis socio política en Nicaragua surgió precisamente en abril del 2018, cuando el régimen impuso a los 200 mil jubilados deducirles un 5% de su pensión para supuestamente aliviar las finanzas del INSS cuya quiebra había sido hasta anunciada por el FMI.

"Por eso la corrupción es imperdonable por qué le roba al anciano, al huérfano, a la viuda al discapacitado" dijo Mora quien reiteró que la "corrupción" y el amor al dinero es la raíz de todos los males.