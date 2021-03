Nicaragua tendrá pocos turistas en semana santa por falta de vuelos comerciales

10:40 a.m.

De cara al inicio de semana santa, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, lamenta que el régimen de Daniel Ortega ignore las solicitudes de las empresas privadas que piden flexibilizar las medidas impuestas a líneas aéreas, lo cual impide la llegada de turistas extranjeros.

“La principal razón de la ausencia de turistas extranjeros es por las estrictas medidas que ha impuesto el gobierno a las agencias aéreas, lastimosamente el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea”, dijo Valenti a la Voz de América.

La presidenta de Canatur explicó que en semana santa solo se moverá el turismo nacional “creemos que va a haber muy poca afluencia, muy poca realmente las esperanzas están centradas fundamentalmente en el turismo nacional”, dijo.

La baja afluencia de turistas extranjeros se refleja en el cierre de las agencias de viaje, las pocas que sobreviven esperan que el régimen sandinista flexibilice las medidas para que el tráfico de pasajero se retome.

“Varias agencias de viaje cerraron por falta de ofertas de vuelo, hay unas que cerraron definitivamente y otras que hemos sobrevivido de lo que es el turismo nacional”, expresó la Gerente de JP Travel, Yahoska Porras a Voz de América.

Según Porras, desde que inició la emergencia sanitaria por el coronavirus no reciben turistas, lo cual afecta la rentabilidad de las empresas “el alojamiento no se está vendiendo, no se están vendiendo muchos de los paquetes turísticos hoteles de playa que para esta época vendíamos cantidades de paquetes”, indicó.

Hasta el momento el régimen sandinista no logra acuerdos con la mayoría de compañías aéreas para reabrir los vuelos, mientras tanto el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) anunció 350 actividades en semana Santa para promover la industria local.

Esta semana, la estadounidense United Airlines anunció que retomará operaciones a finales de octubre, mientras que American Airlines y Aeroméxico lo harían en mayo. La aerolínea de bajo costo Spirit sigue sin concretar una fecha.

El turismo nicaragüense también es dinamizado por los viajeros regionales, y tampoco hay esperanzas en que se retome la circulación intrarregional. Costa Rica anunció esta semana que abrirá sus fronteras después de Semana Santa, aunque tampoco hay optimismo en el sector.

El sector turismo vive desde 2018 un estado de calamidad. La represión policial por parte de la dictadura ahuyentó la llegada de turistas por las que las divisas de un sector pujante, cayeron estrepitosamente.

Después de generar US$840 millones en 2017 las divisas cayeron a US$400 millones en 2018. Luego en 2019 esta actividad generó US$430 millones y para 2020 se proyectaron US$176 millones. Sería una caída drástica que hizo retroceder al sector a ingresos de 2008.