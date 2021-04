Productores de café centroamericanos avanzan en diversificación productiva

San José, 12 abr (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este lunes que productores de café centroamericanos mantuvieron un encuentro virtual con el objetivo de intercambiar experiencias en renovación y el manejo de cafetales, diversificación productiva, transferencia de tecnologías y mecanismos de financiamiento de fácil acceso.



El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (Procagica), ejecutado por el IICA con el apoyo de la Unión Europea, desarrolló el taller "Diálogos del café: intercambio de experiencias entre productores socios en Centroamérica", en el que también participaron técnicos de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Puede leer: Holanda destaca el aumento de la producción de café y cacao en Nicaragua

"El encuentro propició un intercambio de experiencias y aprendizajes sobre el trabajo desarrollado durante la implementación del programa en los países de intervención, aseguró el coordinador de la Unidad Ejecutora Regional de Procagica, Harold Gamboa.



En la cita se abordaron temas sobre cómo contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los productores de café, por medio de actividades como la renovación y el manejo de cafetales, la diversificación productiva y la transferencia de tecnologías y mecanismos de financiamiento de fácil acceso al productor promovidas por el programa y gestionadas con las organizaciones de productores.



"La producción cafetalera sigue trabajando para que este barco no se detenga nunca", afirmó el caficultor salvadoreño Óscar Romero, de Morazán, quien brindó su aporte sobre el trabajo que ha realizado en sus cafetales con el apoyo técnico del programa.

Puede Interesarle: Venezuela ocupa a Nicaragua para trasegar oro asegura experto Douglas Farah

Romero tuvo que sobreponerse a la afectación de la plaga de la roya en su finca, perdió la cosecha del grano y las plantas estaban muy debilitadas. Tras recibir capacitación de Procagica en el manejo de la enfermedad implementó la sustitución de las variedades de café susceptibles a la roya y desde entonces contó con el acompañamiento técnico que lo llevó a una recuperación de su cafetal.



El Programa Centroamericano lo que busca es que por medio de mejores prácticas y técnicas se mejoren las condiciones de vida de la población rural en las zonas productoras de café de Centroamérica.



El productor de la Cooperativa La Solidaridad de Nicaragua, Kevin Gómez indicó que con esta iniciativa ha implementado en su finca "un enfoque integral, fortaleciendo la diversificación de cafetales; renovación que le ha permitido establecer componentes de ciclo corto, como maíz y frijol, y componentes semiperennes y perennes como musáceas, cítricos, frutales diversos y árboles forestales".



Por su parte, el productor, de la Cooperativa Integral Agrícola Sostenible Toneca de Guatemala, Esteban Lara manifestó que tuvo la oportunidad de conocer el programa desde sus inicios y desde ese momento ha cambiado su forma de pensar y manejar sus cafetales.



"Con Procagica no solo he crecido y he visto los beneficios del apoyo técnico, sino también he tenido la oportunidad de trasmitir lo aprendido a otros caficultores en el manejo de los cafetales", puntualizó Larra.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí