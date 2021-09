petróleo de Texas sube un 1,38 % y cierra en 69,30 dólares el barril

Nueva York, 8 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este miércoles una subida del 1,38 % y concluyó la jornada en 69,30 dólares el barril, ante la lenta recuperación de la producción en Estados Unidos tras el parón causado por el huracán Ida.



Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre ganaron 95 centavos de dólar con respecto al cierre anterior.

El precio del petróleo amanecía ya en positivo, después de la jornada del martes en la que los temores a una ralentización de la recuperación global por el avance de la covid-19 había pesado sobre los inversores.



"La producción estadounidense, que estuvo cortada debido al huracán Ida, está esforzándose por regresar tan rápido como lo hace la capacidad de las refinerías, y eso significa que la demanda de las refinerías no se satisface con la oferta que normalmente recibirían de los productores", aseguraba el analista de la firma Rystad Energy, Nishant Bhushan.



Según los últimos datos oficiales, ayer casi el 80 % de la producción de crudo, es decir unos 1,44 millones de barriles diarios, continuaban fuera de las líneas de distribución, solo un 4 % menos que el día anterior.



Además, ante la nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición que arranca este viernes en México, los analistas no contemplan que la Administración estadounidense vaya a levantar en el corto plazo las sanciones impuestas a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, lo que permitiría a ese país aumentar su producción.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que en esta fase de diálogo el Gobierno de Venezuela presentará una petición económica que incluye el levantamiento de las sanciones.



En la jornada de hoy ha destacado también la subida del precio del gas natural que se disparó un 9,15 %, alcanzando un nivel no visto en los últimos siete años debido a la escasez de suministro y la alta demanda de cara al invierno.



Los expertos apuntaban hoy que las altas temperaturas en EE.UU. de este verano han ido consumiendo las reservas de este combustible, a lo que se suman las interrupciones en la producción provocadas por el paso del huracán Ida.

Analistas de la firma S&P Global Platts indicaron en una nota que un 78 % de la producción marítima de gas natural sigue paralizada más de una semana después de que Ida tocara tierra al sur del país, de acuerdo a datos de las autoridades.



Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en octubre sumaron 2 centavos y terminaron en 2,13 dólares el galón, mientras los de gas natural para entrega en noviembre ganaron 34 centavos hasta 4,96 dólares por cada mil pies cúbicos.