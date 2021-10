Acciones de Facebook se hundieron hasta 6%, Wall Street cierra en rojo

Nueva York, 4 oct (EFE).- Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,94 % en otra jornada negativa para el sector tecnológico por la rotación de mercado, la subida del interés de la deuda pública y los problemas de Facebook.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 323,54 puntos, hasta 34.002,92, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 1,30 % o 56,58 unidades, hasta 4.300,46.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, fue el más perjudicado con unas pérdidas del 2,14 % o 311,21 enteros, hasta 14.255,49.



Tras anotarse un mal mes de septiembre y rebotar el viernes, en el estreno de octubre, el parqué neoyorquino apostó hoy por las ventas sobre todo en el sector tecnológico, que retrocedió un 2,36 %, y en el de las comunicaciones, un 2,11 %.



Entre las firmas del día estuvo Facebook, que ya amaneció en rojo tras conocerse la identidad de una exempleada que filtró documentos internos al diario The Wall Street Journal para denunciar sus prácticas y que mañana comparece en el Senado de EE.UU.



Facebook perdió un 4,89 % después de que su plataforma y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) registraran una caída generalizadas en varias partes del mundo que no se había solucionado al cierre de la bolsa.



También bajaron el sector sanitario (-1,49 %) y el de bienes no esenciales (-1,07 %).



Por contra, el de la energía subió un 1,63 % coincidiendo con la reunión de la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, que han decidido mantener sus planes de aumentar la producción en 400.000 barriles diarios.



Los inversores se dejaron llevar la semana pasada por temor a la inflación y las dudas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a medida que se recupera la economía de Estados Unidos, y además sigue preocupándoles la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande.

Casi todas las cotizadas del Dow Jones terminaron hoy a la baja, encabezadas por Visa (-2,49 %), Apple (-2,46 %), Microsoft (-2,07 %) y Salesforce (-1,60 %).



En verde destacó la farmacéutica MSD (Merck en EE.UU. y Canadá), que ganó un 2,09 % tras dispararse ya un 8 % el viernes, al anunciar unos resultados prometedores en su fármaco oral contra la covid-19.



En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 77,62 dólares el barril, y al cierre de Wall Street, el oro subía a 1.768,90 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en 1,482 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,162.