Colapso de redes sociales causa pérdidas a emprendedores nicaragüenses

7 a.m.

El apagón de las redes sociales generó pérdidas económicas a los emprendedores nicaragüenses, quienes perdieron un día de trabajo debido a la caída a nivel mundial de las plataforas sociales.

Carlos Aguilar Mendoza aún resiente el pésimo día en ventas de mascarillas delivery que tuvo el pasado lunes, después que las redes sociales colapsaran por varias horas a nivel mundial y su pequeño negocio se viera afectado seriamente.

“No vendí nada, no tuve acceso a Whatsapp, ni Facebook en todo el día. Yo trabajo con esas plataformas y por medio de ellas ofrezco mis productos”, cuenta a 100% Noticias el joven de 22 años de edad.

Desde que inició la falla en las plataformas, Carlos decidió estacionarse en una gasolinera céntrica de Managua, mientras el problema se resolvía y volvía a mantener el contacto con sus clientes.

“Nunca me imaginé que el problema sería todo el día. Cuando vi que era una falla a nivel mundial, me vine a la casa para esperar que se restableciera el servicio y volver a hacer entregas que tenía pendientes, pero no fue así”, manifestó el joven originario de Managua.

Las caídas de las redes sociales le generaron a Carlos pérdidas de más de 2 mil córdobas.

“Yo vendo por medio de Facebbok y los clientes me contactan por esa vía o por whatsapp, pero al estar colapsados, no hay forma de comunicarme con los clientes, ni ellos podían ver mis productos”, cuenta el distribuidor de mascarillas desechables.

Carlos distribuye las mascarillas por mayor a los departamentos del país y en Managua a los clientes que ya tienen “tiempo” de comprarle.

Buscar canales alternos

Una especialista en manejo de redes sociales y venta de páginas web para emprendedores, bajo la condición de anonimato explicó a 100% Noticias que los emprendedores no deben de depender de las redes sociales porque cuando colapsan, les generarán pérdidas económicas.

La propietaria de la agencia dedicada a la venta de dominio y diseño de página web para emprendedores recordó a los emprendedores que si bien es cierto que las redes sociales no requieren de mucha inversión, los sitios web son más seguros.

“Los emprendedores no deben depender de las redes sociales porque estas no te pertenecen a vos, tienen un dueño. Ya ha ocurrido que colapsan las plataformas de WhatsApp, Facebook, Instagran y Telegram, se paralizaron muchos negocios”, señaló la también administradora de redes sociales de pequeños negocios.

“Al tener un sitio web, este a vos te pertenece, te da seriedad, te da estatus, vende una mejor imagen de tu negocio y aparte de eso te da credibilidad y confianza”, añadió la experta en redes sociales.

“La web te da fidelidad con los clientes que ya tenés y también es un portal para crear nuevos clientes”, explicó la también diseñadora de sitios web.

No todos tienen acceso a web

La diseñadora de páginas web también explicó que uno de los problemas que enfrentan los emprendedores es que no todos tienen acceso a poder comprar un dominio web para su negocio porque por su condición de pequeños negocios, no pueden costear el pago de las agencias, quienes muchas veces cobran sumas exageradas de dinero a los emprendedores.

“Un diseño web básico con un diseño sencillo en el sitio, con nosotros ronda entre los 15 y 20 dólares mensuales. Nosotras trabajamos con emprendedores y les cobramos accesible porque sabemos que apenas inician un negocio y les ofrecemos modalidad de pagos mensuales, pero hay otras agencias que les cobran caro y les exigen el pago del servicio de un solo y a veces son sumas impagables para los emprendedores”, expresó.

La propietario de la agencia, también lamentó que en Nicaragua a los pequeños emprendedores las empresas que venden páginas web les cobren grandes cantidades de dinero cuando apenas lograr sobrevivir con las ventas del día.