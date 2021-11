Crisis económica quita el sueño a los nicaragüenses dentro y fuera del país

A Carolina Maldonado le preocupa la economía de su familia en Nicaragua. Dice que ella está desde hace tres años en España y ya reunió el dinero para llevarse a sus hijos, ambos menores de edad.

“Mi madre me llama casi a diario y me dice que el dinero cada vez vale menos y la verdad yo solo estoy esperando que mis hijos sean vacunados con la Pfizer para traerlos porque a Nicaragua no le veo futuro y me da miedo que se convierta en la futura Venezuela”, dice esta mujer de 35 años.

Maldonado insisten en que “ve fea la cosa” y no le alegra que recientemente, el congreso de Estados Unidos aprobara la Ley Renacer porque si bien es cierto es una forma de presionar a Ortega para que salga del poder, también cree que “al final el dictador está haciendo su capricho como siempre”.

Esta nicaragüense coincide con los economistas que el país está recibiendo mayores ingresos de remesas por la cantidad de compatriotas que abandonan el país. “Y seguirá aumentando porque la gente no se va a quedar va a seguir migrando. Todos queremos esa oportunidad de salir adelante”.

Para el especialista en Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, del Colectivo Nunca+ todo puede suceder en el país porque actualmente se viven momentos de incertidumbre. “La dictadura es la negación de los derechos”.

Entre tanto, el especialista en temas económicos, Wiston Betanco, explica que la situación de los nicaragüenses es tan crítica que el beneficio en la economía familiar no se refleja, aunque haya un crecimiento igual o mayor al 7% según las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

“Venimos de tres años seguidos de caída económica y caímos al menos un 10% del PIB, aun considerando el crecimiento del 7% como lo ha señalado el presidente del BCN, no repone la caída que hemos tenido, hablándolo en términos sencillos”, dijo Betanco.

Hasta julio del 2021, los nicaragüenses recibieron 183,8 millones de dólares en calidad de remesas según el BCN, representando un 18% más que lo registrado en el mismo período del 2020. De este total acumulado, un 62,5% provino de Estados Unidos, seguido de España un 14,9% y en tercer lugar Costa Rica con un 12,7%.