Tomates y repollos “impagables” en mercados de Managua

Cada día que pasa, las familias nicaragüenses hacen de “tripas corazones” para poder obtener un tiempo de comida para el hogar, debido al alto costo de los productos de la Canasta Básica, los que se encuentran por las nubes, sin que, hasta ahora, alguna entidad estatal explique el porqué del incremento.

En las ventas populares, una unidad de tomate pequeño se cotiza entre siete y 10 córdobas, debido al alto costo en que se oferta en los mercados de Managua. 100% Noticias realizó un recorrido por el mercado Oriental de Managua, en donde constató que el precio de la cajilla de tomates sobrepasa los mil córdobas.

“El tomate ha subido en las últimas dos semanas y no baja de precio debido a que casi no hay. No ha bajado de precio y parece que en las próximas semanas va a subir más”, explicó a 100% Noticias el comerciante Juan García, quien alegó que a pesar de que el precio está alterado, la ciudadanía no deja de comprarlos.

“Ahorita la libra de tomate cuesta 25 córdobas, la docena se cotiza a 50 córdobas. Está demasiado caro. Antes del alza, la libra se cotizaba a 15 córdobas. Actualmente la cajilla de tomates se cotiza en 1,400 córdobas”, expresó García.

Otro de los comerciantes de tomates explicó que este perecedero ha aumentado de precio debido a que los insumos que utilizan los productores han disparado su precio.

“Poco están produciendo ahorita. Nosotros les preguntamos a los productores por qué están caros, pero ellos nos han dicho que los insumos están caros y tienen razón. Hay tendencia a subir de precio”, informó el vendedor.

Repollo al alza

Otro de los perecederos que ha subido de precio es el repollo, costando hasta 70 córdobas en los mercados de Managua.

“Antes costaba 35 córdobas la unidad de un repollo grande, ahora cuesta entre 65 y 70 córdobas, ha subido una barbaridad”, explicó Carmen Sánchez, quien comercializa perecederos en las inmediaciones de El Novillo, en el populoso mercado Oriental.

“El repollo también está algo escaso”, lamentó la mujer, quien afirmó que las ventas han bajado debido al alto costo de este perecedero.

Hasta el momento, ninguna institución del Estado ha explicado el origen de los altos costos de los perecederos, a pesar de que la dictadura congeló los precios de los combustibles y el tanque de gas domiciliario.