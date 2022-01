Alza en la materia prima del pan afecta a panaderos de Matagalpa

10:15 a.m.

Los panaderos dicen que meses atrás han tenido que lidiar con otras alzas en la materia prima como son harina, manteca, azúcar y otros insumos.

El incremento en la materia prima para la elaboración del pan, es una situación que agobia a los panaderos del norte de Nicaragua, quienes afirman no aguantar más esta situación que pone en peligro sus negocios.

“El hecho de subir la materia prima, eso viene a repercutir en nuestras ganancias. Solo imagínese el alto costo del queso, eso no ha hecho que al menos en mi negocio no le pongamos queso al pan de un córdoba, solo a otras barras y eso que el queso se está poniendo poco. Los otros insumos que también se utilizan han subido una barbaridad”, expresó Róger Palacios, panificador de Matagalpa.

El encarecimiento en el precio de la libra de queso es otra de las situaciones que también mantiene alarmados a los panificadores, porque dicen que nunca antes habían visto un incremento en esta materia prima, utilizada para la elaboración de reposterías y panes.

“En el mercado no se encuentra queso de calidad, hay escasez del buen queso, solo se encuentra un queso que es aguadito y eso no nos sirve. Eso no está llevando a replantearnos a los panaderos,” manifestó Luis Zeledón.

“La manteca que nosotros usamos se ha encarecido en el doble del precio. El azúcar también ha subido. Para no afectar al pueblo consumidor, nosotros hemos decidido cargar con las alzas para evitar subirle al precio del pan, pero ahora no tenemos más remedio que subirles”, planteó Zeledón.

Los panaderos del norte de Nicaragua afirman que de seguir las constantes alzas, muchas panaderías que originan empleo en esa zona del país, se verán obligadas a cerrar y sus trabajadores quedarán en el desempleo, situación que complicaría la situación económica de las familias.