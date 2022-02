Embajadora de UE comprueba impacto de cooperación en comunidades vulnerables de Madriz y Nueva Segovia

La agenda de la Embajadora Muscheidt también incluyó un encuentro con productores y exportadores de café para conocer las oportunidades y desafíos del sector

Managua, 1 de febrero 2022. Durante una misión de trabajo en los departamentos de Madriz y Nueva Segovia, la Embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt, conversó con familias beneficiadas por la cooperación de la UE en el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento; y la protección de fuentes hídricas mediante la conservación y restauración de áreas forestales.

La agenda de la Embajadora Muscheidt también incluyó un encuentro con productores y exportadores de café para conocer las oportunidades y desafíos del sector en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Asimismo, aprovechó la visita para inaugurar un rincón de cuentos y realizar una donación de libros que ayudarán a promover la lectura y valores universales en la niñez y juventud.

“La Unión Europea está comprometida con el desarrollo sostenible de las poblaciones más vulnerables de Nicaragua, en especial las afectadas por el cambio climático, un tema prioritario que apoyamos desde hace muchos años. Para mí ha sido muy importante venir y ver yo misma lo que pasa en esta zona, conversar con la gente que trabaja la tierra y conocer en el terreno el impacto de nuestra cooperación, asimismo las necesidades y el potencial de estas familias”, manifestó la Embajadora de la UE.

VISITA A COMUNIDAD BUENA VISTA

La Embajadora Muscheidt recorrió varias parcelas de la comunidad “Buena Vista”, ubicada en el municipio de Las Sabanas, Departamento de Madriz, donde pudo escuchar los testimonios de las personas beneficiadas por el proyecto “Alianzas Estratégicas Locales para la Adaptación al Cambio Climático en la cuenca alta del Río Coco” (ALLAC), enfocado en tres líneas de trabajo: Mejoramiento de la accesibilidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento; 2. Protección de las áreas de recarga hídrica mediante la conservación y restauración de las áreas forestales; y 3. Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones y comunidades para la adaptación al cambio climático a través de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

“En el municipio de Las Sabanas, el proyecto beneficia 140 hectáreas y 180 familias, unas 800 personas. Las mujeres han participado en la siembra de café, en el abono, la aplicación de fertilizantes, etc. Todo esto es clave porque hay más empleos para jóvenes y mujeres, hay menos migración. Es completo el proyecto: agua, preservación de fuentes hídricas y opciones económicas y sociales para la comunidad”, expresó Jalmer Rivera, Alcalde de las Sabanas.

El proyecto ALLACC, ejecutado por la Cooperación Internacional Alemana GIZ y cofinanciado por la UE, abarca los departamentos de Madriz y Nueva Segovia y se implementa con las contrapartes de INETER, ENACAL, INAFOR, FISE, ANA, MARENA y ocho municipalidades.

Yamilette del Socorro Rivas, beneficiaria de esta iniciativa, agregó que “con este proyecto estamos buscando que la familia en el futuro se mantenga con la producción del café y no nos veamos forzados a la migración, que aquí mismo trabajemos y no tengamos que salir a otros lados a trabajar”.

“Ahí está el cafecito sembrado, mire está madurando. Antes esta manzana de tierra que me dejó mi padre era un potrero, por falta de recursos no podíamos plantar y teníamos que trabajar para otros. Yo me siento contenta, porque esperamos con este beneficio mantenernos en el futuro y sembrar más”, explicó Sabina Maradiaga Gutiérrez, mostrando con orgullo a la Embajadora de la UE una de las 3,300 plantas de café que sembró con su familia a través del proyecto.

Bryan Rodríguez Moncada, Delegado Departamental de ENACAL en Madriz, dijo que en el caso de San José de Cusmapa “este era uno de los municipios que tenía más problemas de agua en el casco urbano. Ahí el agua llegaba cada quince día durante solo 1 hora. Gracias al proyecto, ahora la gente tiene entre 12 a 16 horas de agua diario. La gente está súper alegre, especialmente los niños porque ahora ya tienen agua y conexiones en cada casa. De parte de ENACAL, agradecemos a la UE por la solidaridad que tienen con nosotros”.

“El proyecto proporciona a los beneficiarios la planta de café, abono y materiales para trabajar. Para sembrar mil plantitas de café, toda la familia trabaja, estamos cambiando la cultura, estamos acostumbrados al maíz y los frijoles, pero estas zonas frías no son aptas para este tipo siembras, pero con el café podemos sembrar y al mismo tiempo reforestar y eso nos ayuda a proteger la flora, la fauna y las fuentes hídricas”, destacó Leyda Oneyda Quintero Acuña, miembro del Comité de Agua Potable y Saneamiento de la comunidad de Buena Vista.

Santos Alvarado Pérez, quien cultiva una manzana de café junto a otras siete personas, mostró su agradecimiento a la representante de la UE, porque hoy cuenta con una variedad de café más resistente a la roya y al cambio climático, además de árboles frutales que contribuyen al desarrollo sostenible de la zona. “Hasta el momento vamos bien con estas nuevas plantitas, antes teníamos un café tradicional que la roya se comió, ahora con estos apoyos vamos viendo el desarrollo”, explicó.

En la Cuenca Alta del Rio Coco, la UE ha contribuido en los últimos años en diferentes áreas: seguridad alimentaria, educación, producción de miel y café, manejo forestal, agregación de valor, agua potable y saneamiento, y adaptación al cambio climático con enfoques agroecológico y bio-intensivo.

“He podido aprender cómo cambia la vida de la gente aquí y qué podemos hacer para contribuir a un desarrollo sostenible de las comunidades rurales en Las Segovias. Este proyecto es una muestra de la solidaridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en Europa para las y los nicaragüenses”, concluyó la Embajadora de la UE en Nicaragua.

INAUGURACIÓN DE RINCÓN DE CUENTOS EN ESCUELA MARÍA AUXILIADORA

La Embajadora Muscheidt también visitó la ciudad de Ocotal para la realización de la actividad “Cuéntame Europa” que contó con la participación de 25 estudiantes de primaria de la Escuela María Auxiliadora, quienes compartieron con la diplomática europea lecturas de cuentos e hicieron preguntas sobre el trabajo de la UE en Nicaragua y el mundo.

El objetivo de “Cuéntame Europa”, que hasta la fecha ha llegado a más de 675 niñas y niños de primaria del país, es la promoción de la lectura y valores universales en zonas rurales y comunidades vulnerables en alianza con la Fundación Libros para Niños.

La actividad incluyó la inauguración de un rincón de cuentos, un conversatorio con jóvenes del Club de Lectores y una donación de 200 libros de cuentos infantiles que beneficiarán a niños y niñas de la Escuela María Auxiliadora, el Centro de Desarrollo Infantil “Nuevo Amanecer” y la Ruta de Lectura de la Colonia Ramos.