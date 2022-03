Petróleo de Texas sube un 3,12 % al cierre y se sitúa en 109,33 dólares

Nueva York, 11 mar (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 3,12 % y se situó en 109,33 dólares el barril en otra jornada de volatilidad que ha dominado los mercados desde la invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas.



Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 3,31dólares con respecto al cierre anterior.

El barril de referencia estadounidense ha sufrido una gran volatilidad esta semana dada la fluida situación que se registra en Ucrania, puesto que los inversores tratan de evaluar cómo afectarán al mercado las interrupciones en la oferta del producto, golpeado, entre otros factores, por la prohibición de EE.UU. de comprar crudo a Rusia.



Aunque la jornada del viernes empezó con una variación de precio casi imperceptible, a lo largo de la jornada se siguieron registrando pronunciadas subidas y bajadas del precio, que llegó a alcanzar los 109,92 en su nivel máximo y a bajar hasta los 104,48 en su nivel mínimo.



En concreto, este viernes el mercado se vio afectado por la última acción contra Rusia después de que el bloque del G7 asegurara que retiraría el trato comercial favorable a Moscú.



"Nos aseguraremos de que los productos de las compañías rusas no reciban un trato comercial favorable en nuestras economías", anunciaron en un comunicado los líderes del G7, que está integrado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.



El petróleo de Texas también se vio influenciado por la posibilidad de que no se reanuden las conversaciones nucleares con Irán tras una petición de última hora de Rusia.



Pese a las ganancias del viernes, el crudo no se ha podido recuperar de las dos jornadas anteriores de pérdidas, especialmente la del miércoles, cuando cayó más de un 12 %, por lo que cierra la semana con un descenso acumulado del 4,92 % desde el lunes.

Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril sumaron más de 9 centavos hasta 4,73 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes ascendieron 15 centavos, hasta 3,31 dólares el galón.