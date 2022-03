Daniel Ortega impone terrorismo fiscal a empresarios nicaragüenses, afirma economista

Enrique Sáez explicó que el crecimiento económico que anunció con bombos y platillos el régimen de Nicaragua, se debe al excesivo cobro de impuestos y de “reparos fiscales” que la dictadura impone a los empresarios.

La dictadura de Nicaragua asfixia cada día a los empresarios, a quienes exprime para recuperar la recaudación de impuestos. El economista Enrique Sáenz, explicó durante su programa que el gran capital se enfrenta a diario con altos costos en el combustible y altos cobros en los pagos de energía eléctrica y de impuestos, situación que pone en “jaque mate” a los dueños de empresas.

“En Nicaragua, el Estado no produce nada. No desarrolla ninguna actividad productiva y ¿cuál es la condición de los empresarios?, por supuesto, no me estoy refiriendo a los aliados de la dictadura, no me estoy refiriendo a los vividores, no me estoy refiriendo a quienes han engordado sus bolsillos a expensas de esa entrega a los intereses de la dictadura (de Daniel Ortega). Los empresarios nicaragüenses de todo tamaño tienen que competir con empresarios de otros países pagando las más altas tarifas eléctricas, lo que eleva su costo (de producción)”, manifestó el economista Sáenz en su programa "La Economía de Nicaragua en 10 minutos" que se transmite por 100% Noticias.

Para Sáenz, los empresarios nicaragüenses tienen que competir con empresas de otros países de la región “pagando los precios más altos del combustible, tienen que competir pagando las tarifas más altas de comunicaciones y tienen que competir en el marco de un Estado corrupto donde campea la competencia desleal, pero además, en un entorno creado por la dictadura que enturbia el ambiente inversionista y que encarece los créditos que podrían recibir los empresarios y las empresas desde el exterior”, señaló el economista, quien prevé que de continuar esta situación, muchas empresas podrían cerrar sus puertas y cientos de personas perderían sus empleos, lo que complicaría la situación familiar.

DGI, el verdugo de empresarios

Enrique Sáenz lamentó que la Dirección General de Ingresos sea el verdugo de los empresarios nicaragüenses, entidad que ha sido utilizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo -quienes usurpan la presidencia de Nicaragua-, en su afán recaudatorio, imponga reparos fiscales a las empresas.

“La situación es más grave, el medio de comunicación Confidencial publicó tres artículos consecutivos sobre el terrorismo fiscal del que son víctimas los empresarios. El gobierno y las autoridades económicas sacan pecho en sus informes, exhibiendo cifras triunfalistas de un aumento espectacular de las recaudaciones fiscales, es decir, de las recaudaciones de impuestos”, puntualizó el economista.

Enrique Sáez explicó que el crecimiento económico que anunció con bombos y platillos el régimen de Nicaragua, se debe al excesivo cobro de impuestos y de “reparos fiscales” que la dictadura impone a los empresarios a su gusto y antojo.

“En el último informe que presentó el ministro de Hacienda, dice que los ingresos de resultados de impuestos crecieron en un 25%, pero esos reportajes de Confidencial desnudan cual es la causa de ese crecimiento”, detalló Enrique.

Varias empresas privadas han cerrado sus puertas en Nicaragua ante el clima de inseguridad que se vive en el país desde el año 2018 como consecuencia de las protestas antigubernamentales que han dejado a miles de personas exiliadas y a más de 320 asesinados.