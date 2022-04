Régimen de Daniel Ortega anuncia que no habrá alza en combustibles cuando petróleo baja

La sancionada Rosario Murillo quien usurpa el cargo de vicepresidenta en Nicaragua en su acostumbrada alocución de mediodía manifestó que el gobierno asumirá supuestamente el 100% del alza en los precios de los combustibles en el país, de igual manera asumirán el precio del gas licuado. Al cierre de la semana el precio del barril de petróleo bajó, algo que no se traduce en bajar precio de combustibles en el país.

“Lo más importante es que no habrá alza de combustible, ningún alza de combustible, no habrá ningún alza de combustibles ni en el Diesel, ni en la gasolina super, ni en la gasolina regular. El 100% de los incrementos que se han dado a nivel internacional van a ser asumidos por el gobierno del pueblo presidente, los precios no sufrirán ningún ajuste, no habrá alza repetimos” expresó la sancionada vicepresidenta de Nicaragua.

También afirmó que los precios del gas utilizado tampoco sufrirán aumento. Esta sería la tercera semana consecutiva que no aumentan los combustibles en Nicaragua.

“El gas licuado de petróleo que es el que se usa en los hogares, las familias, tampoco tendrá alza, las familias usan para preparar alimentos gas licuados de petróleo no tendrá ninguna alza el gobierno del pueblo presidente a decidido asumir el 100% de los incrementos en los precios internacionales de manera que las familias sigan pagando lo mismo para las presentaciones de 10 libras, 25 y 100 libras “continuó diciendo Murillo.

Precios actuales de combustibles

El precio actual que continuará vigente para el galón (3,78 litros) de gasolina súper se mantendrá en 5,19 dólares y el de la regular en 5,07 dólares, mientras el del diésel en 4,58 dólares.

Mientras que el precio en litro es de C$48.97 córdobas para la gasolina súper, C$47.81 para la gasolina regular y C$43.21 córdobas el litro del diesel.

Petróleo internacional baja

(EFE) El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un 1,7 %, hasta los 102,07 dólares el barril, lastrado por las perspectivas de una demanda energética mundial más floja.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio recortaron 1,72 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. cierra la semana con una pérdida de valor del 4,2 %.

Según los analistas, este viernes el mercado reaccionó negativamente a la próxima subida de los tipos de interés en EE.UU. y los confinamientos por la covid-19 en China por su impacto sobre la economía global.

Esos factores "contrarrestaron" el efecto alcista sobre el precio del crudo que genera la posible sanción de la Unión Europea al sector de la energía ruso, explicó el analista Jeffrey Halley, de la firma Oanda.

La semana ha estado marcada por noticias bajistas, como la rebaja en las previsiones de crecimiento global por parte del Fondo Monetario Internacional; y alcistas, como la interrupción en el suministro de Libia.

En EE.UU., además, ha habido una nueva reducción semanal en las reservas comerciales de crudo, de 8 millones de barriles, hasta 413,7 millones, por el aumento de las exportaciones.