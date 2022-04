Rosario Murillo informó que las alzas serán asumidas por el gobierno.

La vicedictadora Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua informó que el régimen asumirá las alzas en el precio de los combustibles, es decir esta semana, los precios se mantendrán sin alteraciones.

“Hoy viernes el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEN) estarán informando a nuestro pueblo que por instrucciones de nuestro presidente (el dictador Daniel Ortega), que a pesar de los incrementos internacionales en los costos del petróleo y el gas, nuestro gobierno asume el cien por ciento de los incrementos en la gasolina, en el diésel, en el gas licuado para cocinar”, mencionó la vicedictadora.

Al momento de detallar que no habrá incrementos en los precios de los combustibles, la primera dama y vocera gubernamental hizo halagos de “la buena política” del régimen, cuando los precios en los productos de la Canasta Básica siguen subiendo de precio constantemente sin que ninguna institución del Estado vele por los consumidores.

“No habrá incremento en los precios de los combustibles en sus distintas presentaciones, a pesar de sus incrementos a nivel internacional”, insistió Murillo, mientras en los departamentos, los transportistas han subido el costo al precio del pasaje a su gusto y antojo si estar autorizados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Para esta semana, los combustibles “mantienen los costos así como en las últimas semanas, mantenemos los costos asumidos por nuestro gobierno, sin incremento de ningún tipo”, refirió la vicemandataria.

Precios de la gasolina

Esta semana, los precios de la gasolina súper se mantienen en 49 córdobas con tres centavos (C$ 49.03) el litro, la gasolina regular se vende en 47 córdobas con 87 centavos (C$ 47.89), mientras que el diésel en 43 córdobas con 41 centavos (C$ 43.41) por litro.

El precio del tanque de gas de 25 libras, de uso domiciliar, actualmente se cotiza en 460 córdobas. Estos precios son válidos para Managua, tomando en cuenta que en los departamentos el costo es mayor debido a que las distribuidoras de petróleo incluyen el costo de distribución.

"De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio del Diésel debería incrementarse en 30.89 C$/galón, la Gasolina Súper 10.64 C$/galón y la Gasolina Regular 6.39 C$/galón, sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos, para beneficio de las Familias nicaragüenses", detalla el comunicado del régimen que fue emitido la tarde del viernes.