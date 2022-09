Estados Unidos rompe su racha de caída del desempleo aunque continúa con datos sólidos

10:36 a.m.

La excelente fuerza del mercado laboral estadounidense es uno de los puntos que destaca el presidente estadounidense, Joe Biden, para alejarse de la temida recesión económica

La tasa de desempleo en Estados Unidos rompió su racha de bajada y subió dos décimas en agosto, situándose en 3,7 %, aunque el mercado laboral de la primera potencia mundial continúa sólido, con cifras cercanas a la época prepandémica.



El número de desempleados aumentó en agosto en 344.000 personas y alcanzó los 6 millones, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).



La creación de empleo se ralentizó en agosto, con 315.000 nuevos puestos de trabajo, frente al más de medio millón registrado en julio, una cifra que supuso el regreso a los niveles de febrero de 2020, previos a la pandemia, cuando la tasa de desempleo era del 3,5 %.



Los datos de agosto suponen por tanto un enfriamiento relativo del mercado laboral, tras los buenos datos de julio.

De hecho, el desempleo había caído constantemente desde que en abril de 2020 marcó su máximo del 14,7 % y solo había subido en dos ocasiones durante este periodo, no más de una décima.



La creación de 315.000 puestos de trabajo en agosto es también menor al promedio de los empleos surgidos entre marzo y junio, cuando se crearon de media 388.000 puestos de trabajo.



"BUENAS NOTICIAS" PARA BIDEN

La excelente fuerza del mercado laboral estadounidense es uno de los motivos principales de orgullo del presidente estadounidense, Joe Biden, y uno de los puntos fuertes que destaca para alejarse de la temida recesión económica.



De hecho, tras conocerse los datos, el mandatario los calificó en una intervención pública como "buenas noticias".



"La gran máquina estadounidense de puestos de trabajo continúa", apuntó Biden, quien recordó que desde que asumió el cargo en enero de 2021 se han creado casi 10 millones de nuevos puestos de trabajo, con "el crecimiento más rápido en toda la historia de Estados Unidos".



La primera potencia mundial entró en recesión técnica en el segundo trimestre de este año, al registrar dos trimestres seguidos de caída del PIB, aunque desde el Gobierno se insiste en que no puede considerarse que el país esté en recesión a la vista de indicadores económicos como el del empleo.



Biden apuntó además que se están viendo "algunas señales de que la inflación puede estar empezando a disminuir", luego de que los precios bajaran seis décimas en julio, con una tasa interanual del 8,5 %.





POLÍTICA MONETARIA RESTRICTIVA

Pese al optimismo del presidente, el enfriamiento se conoce días después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reconociera en un discurso en el foro de Jackson Hole que restaurar la estabilidad de precios "probablemente requerirá" mantener una postura monetaria "restrictiva durante algún tiempo", una situación que tendrá consecuencias en el mercado laboral.



Los datos de la BLS muestran que, por sectores, se produjeron aumentos notables de puestos de trabajo en los servicios profesionales y comerciales, en la atención médica y en el comercio minorista.



Por grupos de población, las tasas de desempleo de hombres adultos (3,5 %) e hispanos (4,5 %) aumentaron en agosto, mientras que las tasa de desempleo para mujeres adultas (3,3 %), adolescentes (10,4 %), blancos (3,2 %), negros (6,4 %) y asiáticos (2,8 %) mostraron pocos cambios durante el mes.



Entre los desempleados, el número de personas que perdieron el empleo permanente aumentó en 188.000 y llegó a los 1,4 millones en agosto. El número de personas en paro temporal se mantuvo prácticamente sin cambios en 782.000.



La cantidad de desempleados a largo plazo (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) cambió poco y se mantuvo en los 1,1 millones en agosto. Los parados de larga duración representan el 18,8 % de todos los desempleados.



Desde mayo de 2020, la BLS realiza además preguntas complementarias para ayudar a medir los efectos de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral sobre temas como el teletrabajo.



Así, el 6,5 % de las personas empleadas teletrabajaron en agosto debido a la pandemia, frente al 7,1 % del mes anterior.



Además, 1,9 millones de personas informaron de que no habían podido trabajar porque su empleador cerró o perdió el negocio debido a la pandemia, una cifra inferior a los 2,2 millones de julio.



Entre quienes no formaban parte de la fuerza laboral en agosto, 523.000 personas no pudieron buscar trabajo debido a la crisis sanitaria, con pocos cambios con respecto al mes anterior