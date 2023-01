Precio del queso supera los 100 córdobas, auguran que seguirá subiendo

La libra de este producto lácteo rebasó los 100 córdobas y aseguran que seguirá incrementando su valor, porque los insumos para su producción están caros

El incremento en el precio del queso ha sido una constante en los últimos 6 meses en Nicaragua, pues la libra se ha cotizado entre 80 y 95 córdobas, con un descenso en noviembre y diciembre a 85, pero en enero volvió a alcanzar los 100 córdobas, en los diversos mercados del país. Mientras que el precio oficial, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), es de 111.48 córdobas.

“Hubo buen invierno, así que no nos pueden decir que sube porque no hubo lluvia, las vacas tuvieron zacate y agua. En las lluvias decían que era porque los caminos estaban malos y ahora no sé que van a decir, pero ya no podemos con este precio”, señala doña Salvadora Colinas, habitante de San Marcos, en Carazo.

Lea más: Sube precio de la porción de frijoles cocidos en Managua

En algunos sectores de Managua la libra de queso cuesta hasta 110 córdobas. En el mercado Israel Lewites se comercializa en 100, mientras que en el Oriental el más barato se encuentra en 95 córdobas.

En Ciudad Sandino, en el sector de lácteos del mercadito, la libra de queso pasó de 100, la semana pasada, a 110 este lunes.

“Y la advertencia es que va a seguir subiendo hasta marzo y abril, porque se han encarecido los costos de producción, según tres vendedores consultados, vos sabés que toca buscar el mejor precio”, comparte Adán Mendieta, habitante de Mateare, municipio de Managua.

Hay que sacar el queso de la dieta, opinan

Otra habitante capitalina asegura que es mejor dejar de comprar queso, porque los comerciantes son los que se están aprovechando de la situación, mientras a los productores les pagan un precio muy bajo.

“No hay que comprar queso. A 100 está en el mercado Israel Lewites. Hoy escuché en la radio que a los productores se lo están pagando a 35 y 40 la libra”, señala Soraya Chávez. Asimismo, resaltó que “toda esa cadena de distribución es la que se está echando los reales y cómo acá nadie regula, ellos están felices. Yo lo saqué de mi dieta”.

Entre las alternativas que tienen los nicaragüenses para sustituir el queso se encuentra la crema, producto que incrementó 8 córdobas por libra; también las cuajadas ahumadas, que cuestan 40 córdobas la bolsa de 50 unidades.

El huevo ha sido una alternativa histórica al consumo de queso, sin embargo, en este momento también está caro, aunque ha bajado entre 10 y 15 córdobas por cajilla y se comercializa a 160.