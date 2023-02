Nueva moneda de 1 córdoba circula a partir de este lunes en Nicaragua

Las monedas de 1 córdoba emitidas anteriormente, mantienen su valor y continuarán circulando a la par de la nueva emisión

El Banco Central de Nicaragua (BCN) dio a conocer que a partir de hoy lunes 27 de febrero, circula en el país una nueva emisión de la moneda de un córdoba.

A través de un comunicado el pasado 24 de febrero la entidad financiera anunció la nueva presentación y aclaró que las monedas de 1 córdoba de emisiones anteriores continuarán circulando normalmente a la par de esta nueva emisión.

Según el BCN, detalló que la nueva moneda de un córdoba “mantiene las características y diseño de las emisiones anteriores”.

Es decir, el material es de acero inoxidable. Añade que en el anverso se lee la leyenda: “EN DIOS CONFIAMOS”.

Agrega que se observa la denominación de 1 córdoba, cuatro estrellas y el número 2022, en referencia al año de acuñación.

Asimismo, presenta en el reverso la leyenda “República de Nicaragua-América Central”, todas en letras mayúsculas y el escudo de la República de Nicaragua.

Entre las características de la moneda de 1 córdoba destaca que poseen un diámetro de 25 milímetros, un peso de 6.25 gramos, un espesor de 2.00 milímetros, borde estriado y el metal es acero electrochapado de níquel.

Para algunos nicaragüenses el diseño de la moneda de 1 córdoba solo cambió el año “2022” puesto que la última emisión fue en el año 2014 y así lo han manifestado en las redes sociales.

“Cuál es la diferencia con la anterior moneda, yo la veo igual, solo le cambiaron el año”. “En la actualidad ya ni el caramelo te cuesta un peso”, “Se miran iguales a las anteriores”, son algunas de las expresiones de los usuarios.

“Yo recuerdo que hace años con un córdoba que todavía era de papel me ajustaba para comprarme un glú-glú y un pico en la escuela, ahora con esa moneda de un peso no se ajusta para nada”. “La gente dice que esta moneda de un córdoba no vale nada y no puede comprarse nada pero si no lo tenés para completar tu pasaje de la ruta no te suben el chofer, hay que valorar el pesito”, son otras de las reacciones.