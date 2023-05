Call Center, la esperanza laboral para quienes no quieren migrar

Muchos jóvenes prefieren estudiar inglés que una carrera universitaria, con la certeza de poder trabajar en Call Center

Eran las 11 de la mañana y en Multicentro Las Américas, en la planta alta, había un movimiento inusual si se comparaba con el que había en los demás módulos. Jóvenes sentados, entrando y saliendo imprimían dinamismo al lugar. No era un centro de videojuegos ni un lugar de entretenimiento, sino una academia llamada English4CallCenters, que promete brindar clases avanzadas, clases de nivel intermedio y clases para principiantes.

“En la academia nosotros estamos preparándonos para trabajar en call centers, porque es mejor estar ahí que en una zona franca”, comentó uno de los jóvenes.

Aunque las entidades de gobierno publican pocos datos de este sector laboral, en diciembre de 2022, Pedro Ortega, de la Central Sandinista de Trabajadores, indicó que durante ese año los Call Center, que operan bajo el régimen de Zona Franca, emplearon a más de 12 mil personas.

Asimismo, Ortega, Secretario de Asuntos Laborales de la CST, dijo que estiman que en 2023 los Call Center generen más de 2500 empleos nuevos, con lo que totalizarían cerca de 15 mil plazas.

Dejó trabajo en el Minsa por un Call Center

Raúl, un joven oriundo de Carazo, trabaja desde hace un año en un call center, pues, aunque es técnico quirúrgico de profesión, sentía que el salario del Minsa no le daba para vivir y en vez de irse del país, decidió aplicar en uno de estos centros.

“Yo trabajé en salud casi 7 años, pero el salario cuando empecé a trabajar era de 4800 pesos, después a 5 mil, después cuando llegué al Minsa ganaba 10 mil, pero tenía que pagar pasaje y todas las cosas subiendo de precio, eso no me ajustaba, así que me cansé de eso y del maltrato que le dan a uno en los hospitales”, compartió.

Él deseaba emigrar a Estados Unidos, pero su esposa le pidió que no lo hiciera, pues son padres de una niña que en ese momento tenía 6 meses, fue así que decidió probar suerte en un call center.

Salario es decente y trabaja desde casa

A Raúl el Minsa no le pagó su liquidación y cuando aplicó al call center fue reclutado (término propio de este trabajo) de inmediato.

“En Call Center me están pagando 550 dólares y estoy en un área en donde me dan la oportunidad de trabajar desde casa, tengo flexibilidad de horario, es bastante confortable y me subsidian el internet”, asegura Raúl.

El joven es honesto al decir que no es un salario que le permita cubrir todas las necesidades del hogar, pues dice que para poder ahorrar un poco él se priva de muchas cosas.

“No compro ropa ni zapatos a menudo, a menos que sea una necesidad. En comida compramos lo necesario, el pago es accesible, a veces salen bonos, tengo dos días libres y dependiendo de cómo uno maneja el producto así es el trabajo”, señaló.

Jóvenes creen más en los cursos de inglés

Marcela tiene 19 años y cursa el tercer año de comunicación, sin embargo, hace dos meses se inscribió en una escuela de inglés que, aunque es poco reconocida, ella tiene fe en que aprenderá lo suficiente para trabajar en un Call Center.

“Mi sueño ha sido ser periodista, pero las cosas en Nicaragua no pintan bien. No hay trabajo en comunicación y si lo encontrás quieren que hagas de todo por un salario poco racional, así que le pedí a mis padres que me matricularan en inglés, para luego ir a un Call Center”, comparte la joven.

Ella estudia inglés los domingos y está segura de que valdrá la pena, pues confía en que pronto podrá trabajar.

“No he dejado de estudiar comunicación porque algún día las cosas cambiarán, además, un periodista bilingüe tiene mayores oportunidades, pero en el contexto actual yo solo estoy pensando en el call center”, señaló.

Asimismo, su hermano decidió estudiar inglés, pero a diferencia de ella, él sí abandonó su carrera técnica de agronomía.

“Los fines de semana estudiaba agronomía, pero no sentía futuro en eso así que mejor estudió inglés y sé que pronto ya estaré listo para ir al Call Center”, señaló.

Cuidado con los centros de estudio

James es un joven deportado de Estados Unidos que vive en Nicaragua desde hace 18 años y recomienda a los jóvenes y a los padres tener cuidado con las escuelas y academias de inglés.

Él trabaja como supervisor en un call center y ha conocido a muchos jóvenes que han llegado a las jornadas de reclutamiento y que al enfrentarse a la realidad descubren que no los prepararon como era.

“Yo veo muchas escuelas y academias que te dicen que en 6 meses estás listo para ir a un call center, pero si nunca has estudiado inglés eso es una mentira”, señaló.

“Por mi experiencia, recomiendo que busquen centros que tengan trayectoria comprobada, con profesores certificados, quizás paguen un poco más en aranceles, pero van a aprender bien”, aconsejó.

Por otro lado, dijo que también le llama la atención el hecho de que en los Call Centers hay profesionales que incluso tienen maestrías y por la falta de oportunidades laborales terminan en estas plazas de trabajo.

“No es que los Call Centers sean un trabajo de segunda, pero sí creo que es llamativo que mucho personal altamente calificado esté aquí por 500 o 600 dólares”, insistió.

Finalmente, cabe señalar que hay call centers en español en los que priman las habilidades para vender.