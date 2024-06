Juan Sebastián Chamorro: Podría haber reducción de personal en bancos fusionados BANPRO y BDF

Equipo de Periodistas

Junio 06, 2024 12:41 PM

El excarcelado político, desterrado en Estados Unidos, Juan Sebastián Chamorro, de profesión economista, analizó para 100% Noticias la fusión del Banco de la Producción (BANPRO) y BDF en Nicaragua. Un anuncio que hicieron los Grupos Promerica y Assa la semana pasada.

Para Chamorro, esta "fusión de dos bancos no es una operación extraña en el mercado financiero, es bastante común".

Y ve la decisión con el objetivo de "compartir costos" y "tener una mejor posición en el mercado financiero".

"Hay muchos costos que ahora van a pasar a ser compartidos entre los dos bancos, en vez de tener una duplicidad de costos, estoy hablando de normativa de supervisión, costos operativos etcétera, así que en ese sentido podría haber una reducción de algún tipo de personal en alguno de los de los bancos, yo pensaría, que sea en el BDF, por ser un banco más pequeño que el Banpro", aseguró el economista.

El economista Enrique Sáenz, considera que esta fusión no beneficia a los cuentahabientes y empresarios de todo tamaño, pues se tiene mas bien a concentrar el control bancario e intereses que le aplican a los usuarios en préstamos y ahorros.

"Los banqueros asentados en Nicaragua han obtenido el doble (en rentabilidad)" en comparación a economías más sólidas como lo son Panamá y Costa Rica", dijo Sáenz en una entrevista con Luis Galeano.

Pero Chamorro, dijo a 100% Noticias, que "desde el punto de vista del consumidor, del cuentahabiente, del cliente de préstamo, no deberíamos de ver mucha diferencia" y "no esperaríamos nada negativo con relación a los cuentahabientes o a los clientes de préstamos".

"incluso podría haber algún tipo de beneficios" al tener más opciones de sucursales, según Chamorro, "ya que tenía entendido de que alguna de las sucursales del BDF, habían sido cerradas".

"Entonces, creo yo de que ahora algunos clientes van a poder hacer uso de servicios bancarios en esta nueva entidad financiera y definitivamente esto pues tuvo que haber pasado por la supervisión y en la aprobación de la Superintendencia, como todas las organizaciones del país obviamente están controlados por la dictadura, y que de alguna manera dieron el el visto, tal vez con el ánimo de mostrar cierta normalidad.", indicó Chamorro.

Al excarcelado político, le llama la atención, que este anuncio de la fusión se diera en el contexto de la amenaza que hizo Daniel Ortega a los bancos, a quienes los tildó de "cómplices" de los "estafadores, al renegar de propiedades que están prendadas y no las ha podido confiscar a parte del grupo de nicaragüenses opositores desnacionalizados y confiscados en febrero del 2023.

"Hemos estado dando vueltas al tema, de que esto ocurre una semana después de la amenaza a los banqueros, pero realmente no dispongo de información como para poder relacionar ambos ambos temas, aunque obviamente pareciera no ser casualidad, pues que haya pasado este este anuncio después de la de la amenaza de Ortega, pero como digo no tenemos mucho elementos adicionales para poder relacionar ambos temas", argumentó Juan Sebastián a 100% Noticias.

A través de un comunicado, publicado el lunes 3 de junio, el Grupo Promerica y Grupo ASSA, que tienen su sede en Panamá, anunciaron la fusión. Crearon un nuevo grupo financiero en Nicaragua "denominado Nueva Tenedora Banpro", que será propietaria en un 100% de las entidades nicaragüenses Banco de la Producción, S.A (BANPRO) y Banco de Finanzas S.A (BDF)".

El Grupo Promerica fue representado por Ramiro Ortiz Mayorga y el Grupo ASSA por Stanley Motta C.