Ortega es el responsable del negativo clima de inversión en Nicaragua advertido por EEUU, dice Chamorro

Julio 17, 2024

El economista y desterrado político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, aseguró que el llamado de Estados Unidos a ser "cautelosos" ante un clima de inversión "impredecible" en Nicaragua, tendrá repercusiones económicas en el país.

Chamorro recordó que Estados Unidos representa el 55% de las exportaciones de Nicaragua y que estas condiciones adversas que refleja el Departamento de Estado, la tendrán presente cualquier inversionista. Por lo que esta información es un desincentivo hasta para los actuales inversionistas en el país.

“Una clarísima señal de que en Nicaragua no hay estado derecho y que básicamente es muy difícil defender los derechos de los inversionistas que ya están establecidos en Nicaragua”, expresó Chamorro.

Para Chamorro, el informe sobre el clima de inversión en Nicaragua, publicado por el Departamento de Estado, pone especial atención a la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada.

“Pero es quizás el tema de la propiedad privada el tema de mayor preocupación, el informe detalla, con muchos elementos factuales, lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años sobre la violación de los derecho de propiedad, que son como sabemos el elemento fundamental de la inversión privada extrajera y la inversión privada en todo su sentido. Al decir por ejemplo de que ya no se puede determinar si un titulo de propiedad esta limpio o no porque el registro de la propiedad pública ya no es un registro público si no que pasó de la Corte Suprema a la Procuraduría”, precisó.

Indicó que la invasión de tierras, confiscaciones arbitrarias, actos de corrupción, violaciones a los acuerdos comerciales, muestran claramente un ambiente de negocios negativo.

”Las invasiones de tierras, las confiscaciones arbitrarias muestran claramente un ambiente de negocios, relacionados al tema los derechos de la propiedad, sumamente negativa. Pero no se queda en el tema de derecho de propiedad, también, mencionan actos de corrupción, corrupción generalizada y el tema de la violación de los acuerdo comerciales e internacionales” como el DR-CAFTA, advirtió.

Otro de los puntos, que abona al negativo clima de inversión, son los abusos en la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduana (DGA), las múltiples multas y reparos de parte de la administración del régimen y todas aquellas acciones que contribuyen a que Nicaragua sea un país poco atractivo para el inversionista.

Leyes represivas del régimen

El gobierno de Estados Unidos detalló las seis leyes represivas aprobadas por el régimen en Nicaragua, que son una amenaza, no solo para opositores, sino para toda la sociedad en general y para el mismo sector privado.

“En fin un ambiente de negocios extremadamente hostil para el inversionista que va a tener repercusiones serias sombre el crecimiento económico futuro de Nicaragua”, advirtió Chamorro.

Chamorro avizora, para los próximos años, menos inversión, menos crecimiento económico, menos generación de empleos, reducción en las exportaciones y cierre de opciones laborales para los trabajadores nicaragüenses.

“Todo esto es provocados por la dictadura Ortega y Murillo, que va querer decir que, el causante de todas estas falsas acusaciones son los imperios de occidente, cuando en realidad es la dictadura de Ortega y Murillo la única responsable de que este tipo de información se esté dando a nivel mundial”, indicó.

El gobierno de Estados Unidos destacó en su informe que los derechos civiles de los nicaragüenses siguen suspendidos por el régimen que mantiene detenidos a presos políticos, confisca propiedades y hace caso omiso del estado de derecho, “lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”.

“Más que ser responsable los gobiernos extranjeros de este tipo de anuncio, el responsable es el régimen de Daniel Ortega, quien es el causante de que a través de sus políticas absurdas de represión, de acoso fiscal genere menor crecimiento, más pobreza y más desesperanza en el país”, enfatizó Chamorro.