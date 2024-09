Nicaragua sin transparencia fiscal, según Departamento de Estado de Estados Unidos

Cabe destacar que la transparencia fiscal se basa en la exhaustividad, claridad y fiabilidad de los informes sobre el estado de las finanzas públicas, lo cual es vital para la rendición de cuentas, lo que en Nicaragua no existe

Equipo de Periodistas

Septiembre 19, 2024 06:26 PM

El Informe de Transparencia Fiscal 2024 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Nicaragua como un país con múltiples desafíos para demostrar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

El informe detalla varios puntos críticos en cuanto al acceso a la información financiera y presupuestaria del gobierno nicaragüense.

De acuerdo con el informe, "el gobierno puso a disposición del público, incluso en línea, el presupuesto promulgado y el informe de fin de año", pero "no publicó su propuesta de presupuesto ejecutivo en línea dentro de un plazo razonable", señala el Departamento de Estado.

Otra deficiencia señalada es que "los documentos presupuestarios disponibles públicamente no ofrecían una imagen sustancialmente completa de los gastos e ingresos previstos por el gobierno".

Cabe destacar que la transparencia fiscal se basa en la exhaustividad, claridad y fiabilidad de los informes sobre el estado de las finanzas públicas, lo cual es vital para la rendición de cuentas, lo que en Nicaragua no existe.



En particular, el informe subraya la falta de detalles sobre la deuda de las empresas estatales, afirmando que "si bien la información sobre las obligaciones de la deuda era limitada, no se disponía de información sobre la deuda de las principales empresas de propiedad estatal".

Asimismo, el informe menciona que los documentos presupuestarios "no se prepararon de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados" y que "el gobierno no desglosó los gastos de apoyo a las oficinas ejecutivas".

También se menciona la falta de transparencia en relación con las "cuentas extrapresupuestarias significativas", que el gobierno no reveló públicamente.

Las cuentas extrapresupuestarias son fondos o recursos financieros que se gestionan fuera del presupuesto general.

Sin auditorías

La auditoría independiente también es criticada en el informe, señalando que "la entidad fiscalizadora superior no cumplió con los estándares internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el gobierno", se lee en el documento.

Además, aunque "el gobierno especificaba en la ley o el reglamento los criterios y procedimientos para otorgar contratos y licencias de extracción de recursos naturales", el informe destaca que "no estaba claro si estas regulaciones se seguían en la práctica".

El Departamento de Estado sugirió una serie de medidas para mejorar la transparencia fiscal en Nicaragua, entre ellas "publicar la propuesta de presupuesto ejecutivo en línea dentro de un plazo razonable", asegurar que el presupuesto proporcione un panorama sustancialmente completo e incluir en el presupuesto las asignaciones financieras y los beneficios de las principales empresas estatales", expone el Departamento de Estado.

Finalmente, el informe insta a que el gobierno "asegure que la institución fiscalizadora suprema cumpla con los estándares internacionales de independencia" y que se eliminen las "cuentas extrapresupuestarias o se sometan a una supervisión y auditoría adecuadas".

El informe señala los retos que el régimen de Daniel Ortega enfrenta, para tener una transparencia y rendición de cuentas en la gestión de sus recursos públicos.