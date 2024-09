Ciberataque paraliza a MoneyGram, dejando a millones sin servicio

La empresa MoneyGram International mantiene en pausa sus operaciones desde que sufrió un ataque de seguridad en su sistema que ha provocado la interrupción de las transferencias de dinero. La compañía insistió en realizar esfuerzos para resolver el problema de ciberseguridad.

"Una vez que todos los sistemas estén en pleno funcionamiento, las transacciones que están actualmente pendientes se pondrán a disposición de los clientes", publicó la compañía el martes por la mañana en la plataforma de X.

La empresa explicó que los servicios están suspendidos mientras investigan y trabajan para resolver la situación, al mismo tiempo informó que, este fallo ha dejado a millones de usuarios sin la posibilidad de realizar transacciones tanto dentro de Estados Unidos como internacionalmente.

Desde el pasado sábado 21 de septiembre, MoneyGram, la empresa con sede en Dallas, Texas, ha experimentado una grave interrupción en sus sistemas, afectando a millones de usuarios y a numerosas instituciones financieras.

We continue to make progress in successfully restoring some of our key transactional systems. Our dedicated team is actively working around the clock on resuming normal business operations. Once all systems are fully operational, transactions that are currently pending will be… — MoneyGram (@MoneyGram) September 24, 2024