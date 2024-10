Equipo de Periodistas

Octubre 30, 2024 03:20 PM

El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro criticó la propuesta del Presupuesto General de la República 2025 por considerar que refleja una dependencia del financiamiento chin, con proyectos como el aeropuerto de Punta Huete y obras de infraestructura pública. Señaló que el régimen de Daniel Ortega recortó la partida presupuestaria a la educación, mientras la deuda continúa aumentando.

"Hay una percepción alegre de estabilidad macroeconómica y crecimiento; y ciertamente el Presupuesto General de la República aumenta a 154 mil millones de córdobas con un incremento aproximadamente 20 mil millones de córdobas, pero detrás de estos números alegres y triunfalistas se esconden algunas cosas interesantes que hay que resaltar".

China, segundo financiador del presupuesto

En primer lugar señala, que, no hay tal aumento del gasto corriente sino una reducción "con relación al presupuesto que todavía está en revisión del 2024 se calcula una disminución según ellos mismos del 2% en el gasto corriente; eso significa de que continuarán los recortes presupuestarios en planillas y beneficios laborales".

LEER MÁS: Daniel Ortega con problemas para conseguir préstamos en los próximos años, tras veto de Estados Unidos

Detalla que el incremento se observa en el gasto de capital, es decir las inversiones públicas las cuales se incrementan en un 36%.

"Este incremento en el Presupuesto General de la República se debe a supuestos proyectos de inversiones que se van a ejecutar supuestamente en el 2025, pero digo supuestamente porque depende del financiamiento Chino. En este componente de inversiones públicas, particularmente resaltan la mega obra del aeropuerto de Punta Huete con un monto de 5.600 millones de córdobas y también, generación fotovoltaica en el departamento de Matagalpa por más de 1.000 millones y proyectos de la Carretera Costanera".

En este sentido, Chamorro señala que el presupuesto refleja una dependencia creciente de financiamiento chino, "La mayor parte de los proyectos son financiados por empresas chinas, así que vemos de que en este Presupuesto General de la República, China es el segundo financiador, el principal todavía continúa siendo el Banco Centroamericano".

Recortes en seguridad social

Además, el economista observa recortes en seguridad social y asignaciones limitadas a educación, mientras la deuda continúa aumentando.

"Otros elementos que esconde el presupuesto y que son cuidadosos en no anunciarlo, es el recorte en Seguridad Social un corte de 3000 millones de córdobas de Protección Social así le llaman ellos y un incremento de el aporte del Gobierno Central al INSS en 2.650 millones de córdoba".

LEER MÁS: Sáenz: Supuesta “economía robusta” de Nicaragua contrasta con la restructuración anunciada en el Estado

Agrega "No hay tal absorción del Ministerio de Hacienda del MEFCCA que obviamente ya no aparece en el Presupuesto General de la República y ni tampoco está el Ministerio de Hacienda ejecutando proyectos que anteriormente ejecutaba el MEFCCA que así que todas estas transferencias todos estos apoyos a pequeños productores, etc. también desaparecen".

Señala que la deuda nacional continúa en aumento, con más de 34 mil millones de córdobas asignados al pago de deuda externa e interna, comisiones y amortizaciones, representando aproximadamente el 22% del presupuesto.

"El endeudamiento continúa incrementándose de manera galopante, un total de aproximadamente 930 millones de dólares están destinados para el servicio de la deuda y el pago de amortizaciones. Si sumamos ahora el presupuesto, la asignación presupuestaria de la Policía Nacional y el Ejército sobrepasa el 6% del Presupuesto General de la República que se equipara con el pago de las universidades con la salvedad que ahora las universidades tienen que pagar agua y luz, lo que significa que en términos reales hay una caída fuerte en la asignación presupuestaria a las universidades, pero que el Ejército y la policía estén en esta categoría tan alta de ser la sexta entidad en su conjunto indican las prioridades de la dictadura ".