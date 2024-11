Nicaragua otorga la decimocuarta concesión minera a empresas chinas

Equipo de Periodistas

Noviembre 27, 2024 02:50 PM

El Gobierno de Nicaragua otorgó este miércoles una concesión minera a cielo abierto por un total de 9.102,05 hectáreas a una empresa china entre los municipios nicaragüenses de Jalapa y Murra, del departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, informó el Diario Oficial La Gaceta, en Managua.



El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'Río Rosa', con una superficie de 9.102,05 hectáreas, según el acuerdo ministerial.



Con esa concesión minera suman catorce las que ha otorgado el Gobierno que preside Daniel Ortega a empresas chinas en los últimos dos años.



De esas catorce, más de la mitad han sido otorgadas desde abril a la fecha, por un total de 62.523,76 hectáreas, de las cuales 53.404,86 han sido cedidas a la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., representada por el empresario Edward Xiang Liu.



Esa firma china explorará y explotará minerales metálicos y no metálicos en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), habitada principalmente por indígenas miskitu y mayagnas, así como en el municipio de San Juan del Limay, departamento de Estelí, los de La Libertad y Santo Domingo, en Chontales, y ahora en los de Jalapa y Murra, en Nueva Segovia.



El ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz ha criticado al Gobierno sandinista por seguir entregando concesiones mineras a cielo abierto.



Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 978 millones de dólares de enero a septiembre pasados, lo que significó un incremento del 16,3 % respecto al mismo periodo del 2023, según el Banco Central nicaragüense.



La industria minera registró exportaciones de 1.158,6 millones de dólares en 2023, lo que significó un incremento de 22,4 % (212 millones) con respecto a 2022, impulsado por aumentos en las exportaciones de oro y plata, como resultado de incrementos en los precios promedios contratados y los volúmenes exportados, según datos oficiales.



El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense con presencia en Nicaragua desde 2009, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras oficiales. EFE