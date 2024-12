Juan Sebastián Chamorro: “La desconfianza en el córdoba no se arregla con un decreto”

"Han hablado de que no se trata de cordobizar las remesas. Cuando uno explica demasiado y reiteradamente algo, es que no te fue bien”, aseguró Chamorro

Diciembre 05, 2024

El líder opositor al régimen de Daniel Ortega, Juan Sebastián Chamorro, aseguró que las nuevas disposiciones del Banco Central de Nicaragua de cordobizar la economía no es bien recibida por la población y genera desconfianza.

Recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN) anunció que el dólar tendrá un valor fijo de 36.62 córdobas y, a partir del 1 de enero de 2025, todos los pagos que se liquiden en Nicaragua a través de tarjetas de crédito, débito, aún cuando estén referidos en moneda extranjera, deberán ser efectuados en “córdoba”, como moneda nacional.

Ante las nuevas medidas que buscan cordobizar la economía nacional, Chamorro opina que no han sido bien recibidas por la población y han generado desconfianza.

“Los operadores políticos y económicos de la dictadura, particularmente el presidente del Banco Central y el presidente de la Comisión Económica y de producción de la Asamblea Nacional, se han pasado dos días en los medios de comunicación oficialistas explicando lo que esta nueva normativa del Banco Central de Nicaragua no es", declaró Chamorro, a través de un video publicado en redes sociales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Chamorro criticó las explicaciones dadas por las autoridades del régimen, quienes intentan aclarar las implicaciones de estas medidas. Según Chamorro, los esfuerzos del gobierno para justificar las nuevas normativas reflejan una falta de credibilidad.

"Han explicado que no se trata de una prohibición del dólar norteamericano en la circulación nacional, han hablado de que no se trata de afectar a todos los negocios pequeños y medianos, han hablado de que no se trata de cordobizar las remesas. Cuando uno explica demasiado y reiteradamente algo, es que no te fue bien”, opinó el analista.

Desde su destierro, el líder opositor subrayó que el problema fundamental radica en la falta de confianza de la población en la moneda local, lo que no se puede solucionar con nuevas disposiciones legales.

"No es a través de decretos, leyes, normativas que se genera confianza en la moneda nacional", afirmó Chamorro. “No es cierto que la incertidumbre desaparezca simplemente por una normativa o porque el deslizamiento ha llegado a cero. La confianza en una moneda se basa precisamente en lo que no es esta dictadura, el estado de derecho, el respeto a los contratos, no a las confiscaciones, climas de negocios apropiados", apuntó el expreso político.

Chamorro concluyó su intervención destacando que mientras los falte institucionalidad en Nicaragua, la confianza en la moneda local será prácticamente imposible.

"En la medida en que estos elementos sigan ausentes en Nicaragua, no habrá confianza en la moneda local. Precisamente lo que vino a hacer esta normativa del Banco Central fue crear más incertidumbre, más nerviosismo en la población y por lo tanto menos confianza en la moneda local", concluyó.