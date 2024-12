Ligia Gómez: Ley de administración de bancos “estimula fuga de capitales”, afecta a todos los nicaragüenses

Equipo de Periodistas

Diciembre 27, 2024 06:27 PM

La economista Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua, confiscada y desterrada política, auguró serios “efectos negativos” con la aprobación de la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, que aprobó la Asamblea Nacional, dominada por los sandinistas. Con la ley Ortega y Murillo toman el control de los bancos y los intervienen. Además, de que eliminan el sigilo bancario y podrán destituir y escoger a todo el personal que labora en instituciones financieras y bancarias.

Para Gómez, esta ley es "grave" y tendrá "efectos negativos" en los agentes económicos y aumenta la zozobra.

“Tiene que haber manejo cuidadoso del Banco Central de Nicaragua y el sistema financiero que, en vez de estimular la salida de capitales, seria prevenir la salida de capitales. Para prevenir pueden crear un corralito (financiero). En ese sentido es entrar en el mundo de la especulación y los economistas somos expertos de hablar de escenarios, pero para mí los escenarios no son los más favorables”, dijo Gómez en entrevista con Lucía Pineda en 100% Noticias.

Gómez recordó que los cuentahabientes tienen garantizado hasta 10,000 dólares en el fondo d protección al ahorrante, peor ante la nueva ley. “Todo el que tenga más de 10,000 dólares verá como lo va a diversificar, tenerlo en oro, tierras esperando que no se las confisquen, infraestructura y fuera del país”.

Indicó que el aumento del control, son “señales que le llegan a la gente y la gente busca como protegerse. No sabemos el efecto de estar cambiando. De dólar a córdoba y luego dólar. Es probable que haya gente que mueva capitales, principalmente el inversionista que tenía pensado en hacer algún tipo de inversión se frene”.

“Y en este caso esta reforma está afectando el derecho de los ahorrantes, de los hogares de las empresas. El sistema financiero es el aceite que hace que funcione la economía no se puede jugar con ese aceite y decir que ahora le vamos a cambiar, le echaré de otro aceite y todo será lo mismo, eso no es cierto”, explicó Gómez.

Banco Central y SIBOIF no garantizan sigilo bancario

Gómez asegura que los derechos económicos de los nicaragüenses, que tienen cuentas en los bancos, están siendo violentados. Reiteró que los derechos económicos no pueden ir separados de los derechos humanos.

Indicó que el Banco Central y SIBOIF no pueden garantizar el sigilo bancario cuando los funcionarios que la presiden no tienen independencia, ni autonomía. Están alineados a Ortega y Murillo. Además, que tanto Ovidio Reyes, presidente del BCN y Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos, están sancionados por Estados Unidos. Un motivo poderoso para que la gente desconfíe.

Sobre el artículo 24 de la ley que elimina el sigilo bancario, la economista aseguró que "en la práctica entramos a la desregulación del sistema financiero nacional. Las reglas están siendo quitadas, en algunos casos, para tener mayor control sobre los agentes económicos. los hogares y las empresas que pagan los platos rotos de estos cambios...Esto es un modelo de control total de la economía", aseguró Gómez.

“El banco central no entraba a la cartera especifica de un banco solo miraba los agregados. Pero no estaba dentro de sus funciones entrar a mirar cómo estaba funcionando cada una de las instituciones financieras. Lo que veía son agregados, los volúmenes”, expresó.

La economista explica que “el autoritarismo político se traslada al autoritarismo económico. La gente pierde la autonomía. Los agentes económicos empiezan a ser invadidos donde se generan multas y aumenta la “zozobra”.

Agrega, “que no me diga aquí ningún economista que está clarísimo donde va esto y que está clarísimo que esto no va a generar ningún efecto negativo en los agentes económicos porque eso no es cierto. La gente tiene pocos recursos y tiene que cuidar lo poco que tiene porque desgraciadamente han confiscado, yo soy una de ellas, nos quitan nacionalidad. No pueden decir que un régimen que no respeta los derechos humanos va a respetar lo económico".

Según el texto de la ley, las instituciones del sistema monetario y financiero, como el Banco Central y la Superintendencia, tendrán la facultad de solicitar a cualquier persona natural o jurídica residente en Nicaragua, sin importar su nacionalidad, información económica, financiera, estadística y regulatoria.

“Artículo 24. Obligación de suministrar información. Las oficinas o dependencias del Sector Público están obligadas a suministrar la información que el Banco Central y la Superintendencia les solicite con fines estadísticos y en el ejercicio de sus funciones”, reza el artículo.

“Asimismo, toda persona natural o jurídica, con residencia o domicilio en el territorio nicaragüense, sea nacional extranjera, está obligada a proporcionar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, o a las entidades o personas designadas por estos, la información económica, financiera, estadística y de carácter regulatorio que se les solicite en los formatos y plazos establecidos. El Banco Central y la Superintendencia mantendrán la protección de esta información sobre la base de la ley de la materia”. También, agregan que utilizarán la fuerza pública, o sea, la policía en contra de las personas naturales o jurídicas que no entreguen la información requerida.

Se adelantan a suspensión de CAFTA

La economista y exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua, Ligia Gómez, analizó que esta Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero en Nicaragua, es parte de las medidas que el régimen nicaragüense toma ante la incertidumbre de la continuidad o no del Tratado de Libre Comercio, DR-CAFTA.

“Ellos se están adelantando un poco a lo que va a suceder. Probablemente es que estén haciendo estos cambios, que al salir el gobierno de Biden, abren la caja de pandora que no habían querido abrir que es el tema del CAFTA y se comienza a hacer el registro de todas las violaciones a los derechos humanos que están. Ningún derecho humano está ajeno a la economía, al comercio, por eso es un requisito del CAFTA. Ellos se están adelantando un poco a qué es lo que va a suceder en un escenario donde haya mayores dificultades de acceso a recursos externos”.

No es normal que régimen destituya y nombre al personal de bancos

Sobre el artículo 138 y 139 que establece el Control del gobierno corporativo de las entidades supervisadas y de los traspasos accionarios y del poder de la superintendencia para destituir a gerentes, miembros de juntas directivas, ejecutivos y empleados de las instituciones bajo su supervisión, Gómez, dijo que “eso es inmiscuirse en la elección de los funcionarios”.

Y que eso va más allá de las funciones de una entidad que supervisa. “Una cosa es que haya un protocolo de elección y de funcionamiento de cómo se debe de escoger con el cumplimiento de la ética, de la solvencia financiera, que sepan de gestión de estrategia, de gestión de riesgo. Eso, es requisito básico de los directivos de cualquier banco. Pero las autoridades máximas no escogen, simplemente vigilan que se cumplan esos procesos”.

Alertó que ahora “es un sancionado que no cumple con esos criterios para poner el sello de que una persona pueda ser o no directivo. Una persona que no cumple con los criterios de solvencia, de transparencia de ética, ahora esas dos personas son las que tienen que avalar. Es seria la cosa”, al referirse a los sancionados Ovidio Reyes y Luis Ángel Montenegro.

Gómez aclaró que este control sobre todo el personal, no se había visto en Nicaragua, en ningún período de la historia bancaria.

“Esos cambios son recientes y si miras en la misma introducción de la misma ley, ellos ponen que debido a que han venido introduciendo cambios en el contexto de crisis desde 2018, donde han estado recibiendo sanciones y ha cambiado el equilibrio de poder que afecta a los mercados y ellos se están anticipando a cambios en mercados internacionales. Las instituciones funcionaban totalmente independientes, había función clara de cuido, de los depositantes, quien es el garante, que cada banco debía cumplir con siglo bancario”.

Supervisión de grupos bancarios extrarregionalas

En los objetivos de la ley, incorporan en el punto 7, la supervisión consolidada de grupos financieros extrarregionales, para que los basados en el país sean regulados por la Superintendencia y no en el extranjero.

Según la economista y exfuncionaria del Banco Central, Ligia Gómez, los bancos tienen su gobernanza corporativa y “responden a reglas internacionales, no solo responden a reglas locales”.

“Tienen que suplir la demanda de regulación internacional. En ese sentido es muy delicado que una de las reglas locales vaya en contra de esa gobernanza a nivel internacional. Puede reforzarla, pero no contradecirla. Por eso es por lo que el gobierno dice una cosa y después dice otra. Ahorita con el sigilo bancario escribieron una cosa y después van a salir a decir otra. Seguramente puedan decir a sus corresponsalías que no va haber una violación”, pero el punto es que ya está escrito y aprobado en una ley que tiene fines represivos políticos en contra de bancos y en contra de los mismos cuentahabientes.