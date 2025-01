Régimen en Nicaragua cancela 12 concesiones mineras por "incumplimientos normativos y tributarios"

Equipo de Periodistas

Enero 09, 2025 11:29 AM

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua informó la cancelación de doce concesiones mineras otorgadas a distintas empresas, argumentando presuntos incumplimientos en las normativas y compromisos establecidos. La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo Ministerial No. 053-SBT-M-033-2024, publicado este jueves en el diario oficial La Gaceta.

Entre las concesiones canceladas se encuentran las siguientes: Topacio, S.A.: La empresa no realizó actividades mineras ni actualizó el permiso ambiental correspondiente al lote Presillitas, lo que motivó la revocación de su concesión; Canteras, S.A. (CASA): La cancelación afecta los lotes El Ostocal, San Gregorio, La Penca y Buena Vista. Según el MEM, estas concesiones, otorgadas entre 2013 y 2024, se encontraban inactivas, no presentaban informes de producción y enfrentaban problemas de insolvencia tributaria; Arenas Nacionales, S.A. (ANSA): Su concesión en el lote Cerro Motastepe y sus alrededores, regulada por el Acuerdo Ministerial No. 351-RN-MC/2003, fue anulada debido a incumplimientos tributarios.

El acuerdo establece: “Dejar sin ningún efecto legal los acuerdos ministeriales de otorgamiento de las concesiones detalladas en el considerando IV del presente acuerdo ministerial”. Además, instruye que la cancelación se inscriba en el Registro Central de Concesiones y en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

Panorama del sector minero en Nicaragua

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado un total de 299 concesiones mineras: 172 destinadas a minería metálica y 127 a minería no metálica.

En cuanto al desempeño económico del sector, las exportaciones mineras alcanzaron US$978 millones entre enero y septiembre de 2024, representando un incremento del 16,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central de Nicaragua.

Durante 2023, las exportaciones del sector minero totalizaron US$1.158,6 millones, reflejando un crecimiento del 22,4 % en comparación con 2022. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores precios promedios contratados y mayores volúmenes exportados de oro y plata, según cifras oficiales.