REFINAR PETRÓLEO SIEMPRE ES CARO

Aunque el precio internacional del petróleo continúa a la baja —ayer cerró en 46.31 dólares por barril—, la gasolina regular subirá de precio. A partir del domingo, los nicaragüenses deben pagar 32 centavos más por cada litro de este combustible. El precio de la gasolina súper y el diesel registrarán una leve reducción. Esta contradicción no es exclusiva de Nicaragua, se presenta al menos en otros treinta países, entre ellos Colombia, India y España. Y ocurre porque el petróleo es una materia prima que debe procesarse, dice un especialista en el tema, quien prefiere el anonimato. 'Hay que refinarlo y además llevarlo al lugar de venta y en el lugar de venta hay que pagar agua, luz, el salario de los empleados y otros gastos que no han bajado, como el petróleo', detalla el especialista. Y añade, eso es como cuando baja el precio de la leche y sube el del queso o cuando en el mercado internacional cayó el precio del café, pero el del instantáneo se mantuvo o incluso subió. 'Es que con las materias primas no se hace nada si no se invierte en procesarlas', asegura. Además, un reporte de RAC International (Research, Advice & Consulting) explica que el precio internacional del crudo es un precio especulativo, una opción de compra para entrega a dos meses, que por lo general solamente un pequeño porcentaje se materializa. Y el precio que se utiliza como base para el cálculo del valor de los derivados del crudo es el precio de compra del refinador. Por eso son dos precios diferentes, uno es especulativo y el otro es real. Otro detalle es que como Nicaragua tiene un convenio con Venezuela se desconoce cuánto paga por cada barril de crudo. A eso hay que sumarle que, por ser un negocio privado, no existe ninguna ley que obligue a las petroleras a revelar sus utilidades. Además, ex funcionarios de petroleras y conocedores del mercado han asegurado a LA PRENSA que el margen que perciben por la distribución del combustible es de entre el dos y tres por ciento (por galón). No obstante, todos los consultados coinciden en que de mantenerse la tendencia actual en el precio del crudo, en los próximos meses eso tendrá que reflejarse con mayor intensidad en el precio de los combustibles y otros derivados del petróleo.