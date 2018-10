NICARAGUA PREPARADA CON ESFUERZO PROPIO

Venezuela subirá este año el precio de la gasolina y reorganizará su sistema cambiario, dijo anoche el Presidente Nicolás Maduro, en busca de fortalecer sus menguantes ingresos ante la abrupta caída del precio del crudo que exporta, lo que ha comenzado a generar especulaciones acerca del futuro del acuerdo de Petrocaribe con varias naciones, entre ellas Nicaragua. Venezuela atraviesa una crisis con una economía en recesión con niveles casi de hiperinflación, en medio del desplome de más de 50 por ciento en los últimos cuatro meses de los precios internacionales del petróleo, su mayor fuente de divisas. El asesor económico de la Presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce dijo que Nicaragua basa su política económica en primer lugar en nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos y nuestras propias riquezas. 'Y agradecemos la cooperación que nos viene de todos los países del mundo. Esa ha sido la historia nuestra. En un tiempo ha apoyado más Estados Unidos, en otros tiempos apoyó Rusia, en otros apoyó Cuba, en otra Venezuela, en otros México', explicó. 'Estamos seguros que Venezuela logrará sortear el impacto que está teniendo la caída del petróleo en su economía, como lo está haciendo Rusia', agregó para señalar que Nicaragua espera que ambos países amigos salgan airosos. 'Pero nosotros en Nicaragua no dependemos de una sola fuente de cooperación, sino de múltiples fuentes de cooperación. Nadie está negando el impacto, lo que estoy diciendo es que no es único, tenemos múltiples fuentes de cooperación y creemos que en la medida en que a veces baja una, sube otra, y logramos equilibrarnos pero al fin de cuentas el pueblo nicaragüense tiene que aspirar a basar su desarrollo en sus propios esfuerzos y capacidades, aquí no podemos estar pensando que siempre tiene que haber alguien de afuera para ayudarnos, ojalá algún día tengamos la fuerza suficiente en términos económicos para ser nosotros quienes le ayudemos a otros países', anotó. Manifestó que su opinión es que luego de revisar el ahorro en divisas por la importación de petróleo y derivados, que se abone al máximo a la deuda con CARUNA y que al mismo tiempo se haga sentir el beneficio del fenómeno externo, tanto el consumidor particular como la economía en sí. Reconoció que en la medida en que la tarifa eléctrica se mantenga alta los inversionistas extranjeros pueden irse a otros países y no a Nicaragua y el interés es que esas inversiones se establezcan aquí y tengan menos costos de inversión.