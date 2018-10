PRECIO DE QUINTAL DEBE LLEGAR A PRODUCTORES A NO MÁS DE DIEZ DÓLARES EL QUINTAL

El gobierno, el principal comercializador de urea, el fertilizante número uno para las actividades agrícolas, no ha informado cuánto importará este año -del agroquímico- ni el precio que ofrecerá a los 'polos de desarrollo', cuyos afiliados son los principales beneficiados. La urea es importada además por cinco grandes empresas que se rigen por el 'precio del mercado' y siendo un derivado del petróleo, este fertilizante debe sufrir una baja importante para el presente año. Se calcula que el consumo de urea supera las 1.6 millones de quintales (160,000 toneladas) de los cuales el gobierno nacional, mediante un convenio con Venezuela, trae al país más de 600 mil quintales. Otros donantes también hacen importantes entregas al país. Las particularidades de esta importación son importantes, en primer lugar porque fijan el precio al consumidor, aunque en la 'teoría' la urea venezolana se distribuye a través de los llamados polos de desarrollo campesino en los que se benefician unos 180,000 productores. La urea del gobierno permite oxigenar a los pequeños y medianos que reciben el agroquímico a un precio subsidiado aunque no regalado. Así, el año pasado, el precio del quintal promedió, entre el producto ofrecido por las agencias gubernamentales y las importadoras privadas, C$23.00 dólares, un año antes fue de C$30 dólares. El fertilizante escaló de precios desde que Daniel Ortega asumió la presidencia del país, básicamente por el alza en los precios del petróleo. Sin embargo, bajo el nuevo esquema de cooperación con Venezuela, el precio pasó a ser relativamente 'simbólico' para darle márgenes suficientes de ganancia para los 'programas sociales', al régimen sandinista. En 2008, y con el sello de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), el gobierno vendió el fertilizante a C$600 córdobas (cerca de 31 dólares) el quintal. Un año después, se vendió a C$27.33 al afiliado a los polos de desarrollo. En tanto, el margen con la empresa privada oscilaba entre los cinco y los siete dólares según voceros de la asociación de importadores de insumos. Mario Amador, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, dijo a Trinchera de la Noticia que los ingenios azucareros esperan un alivio importante este año en el costo de los insumos importados. A su juicio, el quintal de urea debería promediar, en el mercado nacional, unos $10 dólares el quintal, un precio no visto desde mediados de la década pasada. En la administración del ex presidente Arnoldo Alemán el precio del quintal de urea se vendía al productor a C$70.00 córdobas, debido a que el precio del barril de crudo superaba levemente los $20 dólares. Luego vino la espiral de los precios internacionales. Pero hay otros insumos que los productores esperan baje de precio. El llamado 'completo' cuesta ahora C$700.00 córdobas en la empresa Rapacciolli McGregor, y también debe sufrir una fuerte rebaja. Los productores dicen que no hay datos oficiales sobre las compras de urea del gobierno y aunque aún faltan cuatro meses para empezar a preparar la tierra, otros rubros como el café deben planificarse antes. Una manzana del grano de oro requiere de una inversión de ocho quintales de urea y ocho del 'completo' para una sola cosecha. Los productores eficientes tienen unos 3,300 cafetos por manzana y necesitan abonar ocho onzas a cada arbolito dos veces por año. Los cultivadores de frijoles necesitan de dos quintales por manzana, uno aplicado en el momento de la siembra de la semilla y otro a los 30 días. Este año, los campesinos están esperanzados en un invierno que tenga la suficiente precipitación para sacar 'algo' en la primera que arranca en mayo próximo. Fuentes empresariales dijeron sentir temor de que este año, con los problemas internos en Venezuela el abastecimiento de urea sea más irregular que otros años. Uno de los problemas de las importaciones del agroquímico venezolano es que no tiene una programación definida. Nunca se sabe cuánto y cuándo llegará al país. Los barcos cargados provenientes de Venezuela aparecen de repente, dijo la fuente, lo que mantiene en la incertidumbre al sector.