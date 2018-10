SINDICATOS SANDINISTAS, COMO TODOS LOS AÑOS, PEGAN EL GRITO AL CIELO CONTRA COSEP

Alba Luz Tórrez, ministra del Trabajo, convocó ayer jueves a una nueva reunión, el próximo 29 de enero, debido a la falta de acuerdo entre los empresarios y los sindicatos. Freddy Blandón, representante del Consejo Superior de la Empresa Privada en las negociaciones, justificó que no llevara la propuesta del sector a que el consejo directivo del COSEP no se ha puesto de acuerdo en una cifra final. El dirigente de los sindicatos sandinistas, Luis Barboza, expresó su impaciencia por la decisión del COSEP y pidió a la ministra del Trabajo iniciar la próxima semana las negociaciones por sectores, aún sin la propuesta de los empresarios. Los sindicatos rojinegros tienen una propuesta diversa que anunciaron en la mesa que preside el MITRAB. El piso de las negociaciones, dijo Barboza, es 'defender el 10.93%'. Según Barboza la ministra Tórrez les pidió llevar la próxima semana la propuesta final de los sindicatos para empezar a negociar. 'Queremos un acuerdo tripartito… pero', dijo el sindicalista rojinegro que cada año desespera con la estrategia del COSEP. '¿Por qué nosotros tenemos que ser los primeros en presentar la propuesta?', preguntó aunque, a modo de auto respuesta, recordó que la ley establece un período de 60 días para negociar que concluyen el próximo el 26 de febrero. 'Nosotros estamos buscando la senda del tripartismo, el año pasado no se logró, porque hubo planteamientos que no compartimos, pero, en este momento, el tripartismo es una oposición viable', dijo a su vez, el principal asesor jurídico del COSEP, Freddy Blandón. Agregó que los empresarios 'estamos haciendo todos los esfuerzos' para definir la propuesta pero internamente 'no hemos agotado la discusión sobre los porcentajes'. Blandón dijo que comparten con la ministra del Trabajo el espíritu de que el tripartismo sea 'la senda' para encontrar un acuerdo sobre el incremento al salario mínimo. 'El consejo directivo no lo ha aprobado y somos una entidad gremial con 22 cámaras colegiadas', indicó. Respondiendo al dirigente de la CST, Blandón dijo que 'esto no es concurso de quien hace la primera propuesta sino la de negociar un acuerdo… no se trata de hacer una propuesta por hacerla'.