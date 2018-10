26, Enero, 2015 26, Enero, 2015 5:32 a.m. 5:32 a.m.

EN EL PAIS SE CALIENTAN LAS VENTAS POR INICIO DE CLASES LA PRÓXIMA SEMANA

A 15 días para que inicié el año escolar programado para el 9 de febrero en los colegios públicos, las ventas de útiles escolares sigue en alza, así lo pudo constatar este diario en un monitoreo por mercados capitalinos y centros comerciales de la capital. En el mercado Roberto Huembes, Carla García aseguraba que este fin de semana su venta de mochilas y cuadernos estuvieron “movidas”. “La gente está viniendo a comprar de última hora, mis clientes dicen que estaban ahorrando y ahora ya vienen a comprar los útiles de sus hijos”, aseguró García. La vendedora espera que esta semana, cuando las empresas paguen a sus trabajadores, sus ventas puedan aumentar. En Multicentro Las Américas, los negocios que se han hecho presentes en la feria escolar que ha permanecido por tres semanas en el local, siguen registrando buenas ventas. Jossy Villagra de librería Jardín destacó que las ventas crecieron el fin de semana y que los compradores, llegan motivados por la serie de descuentos que alcanzan el 20 % en todos los productos. OPINIONES ENCONTRADAS Margarita Membreño señala que los precios de los útiles escolares se encuentran caros y destaca que se deberían promover varias ferias escolares para abaratar los costos de los mismos. “Tengo una hija en la que hoy vine a invertir 800 córdobas, solo en útiles escolares. Tuve que ahorrar, pero creo que no todas las familias puedan costear los gastos colegiales”, aseguró Membreño. Elizabeth Castillo visitó Multicentro Las Américas para equipar la mochila que su hijo llevará a la escuela. “Tengo previsto invertir 1,500 córdobas. Hasta ahora solo he comprado los cuadernos cocidos, pero me parece que hay buenos precios para comprar”, destacó la madre de familia. Según un monitoreo de precios realizado por El Nuevo Diario, comprar uniforme, zapatos y la mochila dotada de cuadernos y lapiceros requiere de una inversión de entre 940 a 2,000 córdobas; los costos varían de acuerdo a la calidad y marca que el cliente elija. LOS DATOS DEL NUEVO AÑO ESCOLAR QUE INICIA EL 9 DE FEBRERO 1.6 millones de niños y adolescentes cursarán estudios de primaria y secundaria en todo el país. C$10,419.2 millones están previstos para el Mined en el 2015, según se establece en el presupuesto nacional. 100 mil niños menos registra la matrícula del 2015 en comparación con la del año pasado. C$940 debe invertir como mínimo, cada padre de familia que tenga un hijo en edad escolar. 20 por ciento de descuento ofrece la feria escolar instalada en Multicentro las Américas. END