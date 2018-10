27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 11 a.m. 11 a.m.

PRESENTAN PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE LA TARIFA ENERGÉTICA

La propuesta consta de 10 puntos, uno de ellos y el principal va encaminado a ampliar el rango de cobertura del subsidio de 150 a 300 kilowatts hora mes. Además de honrar la deuda con Alba Caruna. “Actualmente el costo promedio de pago real que realizan los consumidores de hasta 150 kilowatts mensuales es de 3 córdobas con todos los cargos incluidos. Producto de la rebaja del petróleo debería de mantenerse ese precio hasta el año 2018 y ampliar el rango de cobertura del subsidio “, señalo Oscar Carrión, asesor legal de la bancada del PLI Quienes respaldan la propuesta exigen que la reducción tarifaria se aplique de inmediato, sin embargo diputados sandinistas insisten en que el tema debe revisarse con lupa. “No podemos esperar a que finalice el trimestre para tomar acciones, lo que está a la vista no necesita anteojos, esta revisión debe hacerse a lo inmediato”, expreso Marcos Carmona, Director de la CPDH. “No podemos tomar decisiones apresuradas sin analizar el impacto que esto va atraer a la macroeconomía, el precio del petróleo es volátil y no podemos arriesgarnos sin un análisis previo”, explico el Diputado Walmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento. Durante la conferencia de prensa que brindaban quienes exigen la reducción del cobro de la energía, tres agentes policiales se interrumpieron en el interior de las instalaciones de la CPDH para preguntar ¿De qué se trataba la comparecencia?, hecho que fue tildado como acoso policial. “Nos quieren intimidar pero el planteamiento que estamos haciendo es justo y no nos detendremos”, manifestó Marcos Carmona. Al ser consultado por los periodistas, los oficiales de la policía explicaron que todo se trataba de una operación de rutina para la seguridad de los habitantes del sector de Montoya y Monseñor Lezcano. Este miércoles los representantes de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos junto a otras organizaciones de defensa de los consumidores realizaran un plantón a las afueras del INE, en demanda a la reducción tarifaria.