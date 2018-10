28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 3:33 a.m. 3:33 a.m.

Reportaje de CCTV Latina destaca construcción de canal

Un reportaje de CCTV Latina que vino a Managua a realizar entrevistas y reportajes sobre el mega proyecto señala que la construcción está en marcha. El periodista Franc Contreras dice que a muchos les pareció la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua como un sueño inalcanzable, pero ya comenzó. "Hemos establecido un calendario muy agresivo, por lo que el reto que veo es hacer un proyecto tan grande en un país que no tiene una gran cantidad de infraestructura para la construcción, no tiene una gran cantidad de mano de obra para la construcción, y no tiene una gran cantidad de recursos para la construcción", dijo el jefe del proyecto de HKND, el asesor Wild Bill. Ratificó la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en Brito, Rivas y otro en Punta Gorda, en el caribe sur. “Muchos expertos logísticos esperan un futuro brillante para el transporte marítimo mundial y dijeron que el canal de Nicaragua está en su lugar, la cantidad de carga que se mueve en los océanos del mundo seguirá expandiéndose”, destacó CCTV Latina. El gobierno de Nicaragua dijo a la cadena televisiva extranjera que cuando el proyecto esté terminado, el nuevo canal será capaz de manejar los buques de carga más grandes del mundo y ayudará a que crezca la economía del país. "El año que viene, estamos esperando un 5 por ciento de crecimiento. Sin problema, el canal duplicará nuestra economía, pero todo depende de las cantidades y forma en que las inversiones vienen", dijo Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua. Radio La Primerísima.