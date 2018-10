02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 10:26 a.m. 10:26 a.m.

SUBE PRECIO DEL ORO

El precio del oro recupera la senda del crecimiento, batiendo los récords de los últimos tres años. Según los analistas las causas incluyen desde el empeoramiento de los pronósticos sobre el PIB de EE.UU. a la compra excepcional del metal por parte de Rusia y China. El resultado final podría ser el fin de la hegemonía del dólar. El oro se situó el viernes en los 1.278,50 dólares por onza, con lo cual enero se cerró con un incremento sel 8,4%. O lo que es lo mismo, el mejor crecimiento porcentual mensual registrado desde enero de 2012. Los analistas de Goldman Sachs no tardaron en mejorar un 5% su pronóstico de precio del oro para 2015: de 1.200 dólares a 1.262 dólares por onza. ¿Por qué ha empezado a subir el precio del oro? Naeem Aslam, analista de mercado de la casa de bolsa AvaTrade, relaciona la subida de los precios del oro con el crecimiento ralentizado del PIB de EE.UU. Una desaceleración siempre "es una señal positiva si usted es comprador de oro", subraya Aslam. Según las nuevas cifras del Departamento del Comercio de EE.UU., el PIB nacional aumentó en el cuarto trimestre de 2014 en un 2,6%, lo que contrasta con el 3,2% pronosticado anteriormente. La compra por parte de varios bancos centrales nacionales ha podido contribuir también a la subida de los precios del oro, comentó Barnabas Gan, economista del OCBC Bank. Según los datos del OCBC, la tendencia cambió a nivel global: si desde finales de 1980 los bancos centrales estaban reduciendo sus 'reservas doradas', ahora su objetivo es diversificar activos. ¿Quién compra oro? De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde 2005 Rusia ha triplicado sus reservas de oro. Solo en 2014 al país le correspondió aproximadamente un tercio de todas las adquisiciones del metal por parte de los bancos centrales del mundo. Como resultado, a inicios de 2015 Rusia se sitúa como el quinto mayor estado poseedor de oro. El Consejo Mundial del Oro calcula sus reservas en 1.187,5 toneladas, mientras el portal de noticias vestifinance.ru ofrece una cifra más actualizada: 1.247,58 toneladas. De acuerdo con el mismo 'rating', China se ubica justo después de Rusia, con 1.054,1 toneladas. Sin embargo, la mayoría de los analistas está seguro de que la cifra real es mucho más elevada, ya que desde hace años Pekín mantiene sus compras del metal en secreto. Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia –miembros de la Unión Aduanera con Rusia– y también Serbia y Grecia son otros compradores activos del oro. Alemania y los Países Bajos están repatriando las reservas que guardaban en el extranjero. ¿Para qué necesitan oro los bancos centrales? La demanda del metal está creciendo, ya que es un instrumento para contener la inflación, recuerda William Rhind, director ejecutivo de World Gold Trust Services, ante las cámaras de la cadena CNBC. La situación es mucho más complicada, opina, a su vez, el analista Richard Lourie en un artículo para Al Jazeera. La compra del oro por parte de Rusia podría formar parte de una estrategia diseñada para "romper el monopolio del dólar", comenta. "Una Rusia que parece ahora estar en guerra de divisas con EE.UU. puede crear una alianza deseada con China para instaurar un sistema financiero internacional alternativo que no se base en el dólar o no lo use", sostiene el analista Louis Cammarosano en un artículo en el portal Active Rain. El hecho de que Rusia y China estén comprando "furiosamente" oro significa que "un cambio clave de moneda mundial ya está en marcha", destaca el analista Mac Slavo en un texto en el portal ETF Daily News. "En el mundo material que rige la política y la economía siempre ha habido una regla dorada: quien tiene el oro, crea las reglas. China ha acumulado tanto oro que muchos han especulado con que estaría convirtiendo el yuan en una divisa internacional respaldada por el oro, lo que haría palidecer al dólar en el mercado global", explica el analista. RT