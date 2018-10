14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 3:11 a.m. 3:11 a.m.

TICOS Y HONDUREÑOS BEBEN MAS LECHE QUE NICAS

Nicaragua tiene el hato ganadero más grande de Centroamérica y registra la mayor producción de leche de la región, pero el consumo per cápita anual (o sea la cantidad de leche que se toma una persona al año) de ese producto es inferior al de otros países como Costa Rica y Honduras. Nicaragua consume apenas 81 litros de leche per cápita al año, mientras que Honduras consume 180 litros y Costa Rica 210 litros. “Los países que menos consumen leche son Guatemala y El Salvador, porque son importadores netos de productos (lácteos) procesados”, explicó Wilmer Fernández, vicepresidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, Canislac. El consumo de leche per cápita de Nicaragua tiene un déficit de 69 litros, si se toma en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomienda que cada persona debe tomar 150 litros de leche anuales. En ese aspecto, sin embargo, Nicaragua ha registrado un avance ya que, según Fernández, en la década del 2000 apenas se consumían 40 litros per cápita anuales. El hato ganadero del país asciende a 4.2 millones de cabezas, según el IV Censo Nacional Agropecuario. Asimismo, se considera oficialmente que al año se acopian más de 120 millones de galones de leche. Sin embargo, la productividad en el campo sigue siendo muy baja, ya que el promedio de producción apenas asciende a 3.5 litros de leche por vaca. Mayores costos ¿Por qué otros países de Centroamérica consumen más leche que Nicaragua, el principal producto de ese rubro en la región? Representantes de la industria láctea del país aseguran que hay varios factores que obligan a un mayor encarecimiento del producto. Admiten que los “elevados costos de producción” se trasladan al consumidor. Por otra parte, según el vicepresidente de Canislac, una de las principales dificultades del sector es que los intermediarios se quedan con las mayores ganancias de la leche. “El problema es que en Nicaragua no hay un ordenamiento del mercado y el intermediario es el que se queda con la mejor tajada, como decimos nosotros, y es lo que lógicamente hace que el consumidor se vea más afectado”, sostuvo Fernández. Agregó que la industria siempre ha afirmado que “el primero (productores) y el último (consumidores) eslabón de la cadena productiva son los que sufren siempre las consecuencias de esas prácticas”. “Los productores no reciben un pago adecuado por la materia prima (leche) y los consumidores se ven afectados porque se les transfieren todos los costos de producción, para que una empresa sea rentable”, reafirmó el vicepresidente de Canislac. Actuar ya Productores, proveedores de insumos e industriales del sector de los lácteos del país se encontraron esta semana en el XIII Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo, con el propósito de seguir procurando mejorar la productividad y calidad de la leche, así como concienciar sobre un mayor consumo de leche en el país, entre otros retos. Bernardo Macaya, presidente de la Federación Panamericana de Lechería, Fepale, afirmó a modo de ejemplo que Nicaragua solo tendría que producir un litro de leche más por vaca para avanzar un 25% en su producción. Asimismo, dijo que es más fácil para Nicaragua conseguir un incremento de uno o dos litros más de leche por vaca que otros países de Latinoamérica, que tienen una producción promedio de 18 litros por animal. Pero Macaya también afirmó que hay que comenzar a trabajar ya en mejorar la productividad de la leche en Nicaragua. “A mí me parece el caso de Nicaragua un caso singular que, siendo el mayor productor y exportador de leche de Centroamérica, tenga uno de los consumos más bajo de leche per cápita”, subrayó el presidente de la Fepale. René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagan, dijo que cada año se aprende más en congresos como el que realizó el sector lácteo entre jueves y viernes de esta semana, pero admitió que las acciones se deben empezar a aplicar ya. "A mí me parece el caso de Nicaragua un caso singular que, siendo el mayor productor y exportador de leche de Centroamérica, tenga uno de los consumos más bajo de leche per cápita”. Bernardo Macaya, presidente de la Fepale. END