06, Marzo, 2015 06, Marzo, 2015 4:29 a.m. 4:29 a.m.

CONTRATOS CON TELEFONIAS NO ESTAN ESCRITOS EN PIEDRA. SE PUEDE BAJAR TARIFA

“Los contratos no están escritos en piedra”, aseguró el diputado del PARLACEN Orlando Tardencilla en comunicación telefónica con 100% Noticias sobre la petición de abaratar costos de telefonía celular en Nicaragua y en la región centro americana. Un reciente estudio publicado por el foro económico mundial revelo que los nicaragüenses pagamos las tarifas de celular más caras de América Latina. Por minuto de celular nos cobran casi un dólar y en Costa Rica pagan por minuto 9 centavos de dólar. Según el director de TELCOR no pueden regular la baja porque hay contratos que firmaron con las empresas telefónicas cuando se otorgo la concesión. “El asunto está que las empresas de telefónica celular llegaron hace 20 años más o menos, cuando se dieron las concesiones establecieron tarifas máximas que la operadora, hablemos de CLARO-MOVISTAR y la otra que viene XINWEI, tienen tarifas máximas en las concesiones. Ellos pueden llegar hasta la tarifa máxima, puede ser que tenga una tarifa de celular de un mínimo de 20 dólares o la cuota tanto en minutos. Ellos tienen derecho de aplicar eso. Si nosotros queremos cortarlo tenemos que reformar la ley” dijo Orlando Castillo, director de TELCOR. Consultado por 100% Noticias sobre el tema, el ex diputado Agustin Jarquin dijo “no hay limitación para bajar la tarifa de celular, lo que falta es voluntad política”. El ex diputado Jarquin aseguro que la Ley de telecomunicación, Ley 200, es obsoleta y recordó que existe una iniciativa de ley que es moderna y no ha existido voluntad política para aprobarla. “La nueva ley debe de establecer eliminar roaming, la portabilidad numérica, disminuir costos de interconexión entre empresas. Hay una serie de medidas modernas, que facilitan la competencia”, aseguró Jarquín. Jarquin agregó que “han venido consultores del Banco Mundial y hay un acuerdo regional para que todos los países adoptemos una legislación armónica, homologada y eso reduciría los costos de las telecomunicaciones. Lo importante es que exista voluntad política del gobierno para reducir los costos y se bajen las tarifas de las telecomunicaciones y sea un servicio de mejor calidad. A nivel regional existen acuerdos entre los congresos para que se mejore la legislación y estos contratos no son impedimentos. Hay que recordar que concesión las da el Estado”, concluyó Jarquín. EX DIRECTOR DE TELCOR TIENE QUE EXPLICAR A juicio del economista Néstor Avendaño se debería de pedir una explicación al ex director de Telcor que dejó estos contratos con las empresas telefónicas. “Desde el punto de vista económico, hay que investigar quien fue el director de Telcor que embrocó a Nicaragua, al promover un contrato con tarifas más elevadas de América Latina en el país más pobre de América latina. Por consiguiente un ex servidor público puede ser llamado para explicarlo”, dijo Avendaño entrevistado por 100% Noticias. Para el economista todo contrato tiene su fecha de expedición y revisión y hay que revisar si hay posibilidades de cambios para el futuro sobre la tarifa máxima y mínima por minuto. --