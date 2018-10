09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 6:37 a.m. 6:37 a.m.

PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA SE MANTIENEN

El fin de semana los precios de productos como el arroz, los frijoles, el huevo, el azúcar y las carnes, se mantuvieron estables, afirmaron comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad de Managua. En el caso de la libra de arroz se puede encontrar entre los 11 y 13 córdobas según la calidad del mismo, la libra de azúcar se cotiza entre 9 y 9.50 córdobas, por su parte la libra de frijoles no ha pasado de los 20 córdobas. Otros productos que mantienen su precio son la cebolla, el repollo y la papa que se cotizan en un rango entre los 8 y 25 córdobas, siendo el último el que sufrió un leve incremento, de 12 a 15 córdobas. La chiltoma se cotiza entre los 30 y 40 córdobas la docena, mientras que los mariscos mantienen su precio, explicó a radio La Primerísima la comerciante del mercado Roberto Huembes, Verónica Gutiérrez “Todo está bien, los precios están comprables. No hemos subido el precio porque no nos han subido a nosotros el precio del producto”, explicó por su parte otra vendedora. Las frutas de la temporada son otros productos que se mantienen accesibles a la población, la naranja tiene un valor de 1 córdoba la unidad y la docena de bananos se encuentra a 15 córdobas.