12, Marzo, 2015

CST SE PRONUNCIA PARA HACER VALER DERECHOS CIUDADANOS

A pesar de que el COSEP anunciara la baja de los combustibles en Nicaragua para el fin de semana, diversos sectores sindicalistas se pronuncian a favor en la promoción continua por mantener y regular el precio de la tarifa de la gasolina, energía y aprobación en el aumento del salario mínimo. “Se hizo la gestión con Unión Fenosa para lograr un acuerdo del 10% en reducción a la tarifa eléctrica, pero este es un tema que debemos seguir solicitando”, explicó Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% NOTICIAS. Según González, los sindicatos deben estar comprometidos con la paz social, y no promover el caos cuando se pronuncian ante una problemática económica o social, "lo que cambia es la forma de ejercer presión y la mejor manera de ayudar a nuestro gobierno es haciéndole las observaciones de lo que está y no está bien" destacó el líder de la CST respecto al desempeño de los sindicatos en el país. “A pesar que Nicaragua ha crecido en el ámbito macroeconómico, los problemas que afrenta la población son muchos, sin embargo, nadie desconoce ni niega las dificultades en el país. Por ejemplo la inmigración es un problema estructural e histórico, no del gobierno. La gente se ha ido del país desde muchos años atrás, por ello se debe dar seguimiento sobre estos temas, sobre la mejoría y condiciones de salario de las personas”, afirmó el panelista. La agenda económica y social del país para la búsqueda de consenso y toma de decisiones es un asunto de continuidad, es la ruta que vendría ayudar al país mediante el diálogo constante entre el gobierno, instituciones, sindicatos y sector empresarial para combatir efectos negativos en la economía nicaragüense, avanzando de esta manera en el terreno microeconómico que incluye a cada ciudadano. Fuente: 100% NOTICIAS