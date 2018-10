18, Marzo, 2015 18, Marzo, 2015 1:48 a.m. 1:48 a.m.

"EMPRESAS QUE CAMBIAN CON FRECUENCIA DE PERSONAL JAMÁS SERÁN EXITOSAS"

La globalización vino a acelerar los riesgos empresariales, y las empresas en Nicaragua no escapan a ser impactadas por esta problemática. El máster en Finanzas, Donald José Herrera Pérez, quien actualmente coordina una maestría en Auditoría y Administración de Riesgos Empresariales, que próximamente iniciará en la Universidad Centroamericana (UCA), expone algunos de estos desafíos y señala que el talón de Aquiles para las empresas hoy en día es la incertidumbre. Recomendaciones para el empleador y el empleado Primero hay que capacitar a la gente para que desarrolle las habilidades y competencias. Muchos dicen que no invierten en la capacitación de su recurso humano porque después se le van más rápido, pero aquí hay que ver qué tan competitivo sos en términos salariales, pues tenés que ver el talento humano como una inversión que hiciste y no de corto plazo, sino que la meta debe ser tener a la gente en la empresa el mayor tiempo posible. Las empresas deben considerar que el costo de la rotación de personal es altísimo, que significa volver a entrenar a las personas, a volver a pasar por errores que cometieron en la curva de aprendizaje y es un cuento de nunca acabar. Las empresas con alta rotación de personal son poco exitosas. El experto en finanzas será el coordinador de la maestría en Auditoría y Administración de Riesgos Empresariales y las matrículas estarán abiertas en la Universidad Centroamericana (UCA) entre el 7 y 14 de abril de este año. La maestría está dirigida a administradores de empresas, economistas, abogados ingenieros en sistemas, auditores internos, y todo aquel que ocupe un cargo de gerencia de riesgo.