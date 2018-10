24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 3:45 a.m. 3:45 a.m.

BCIE ESTA SOLIDO SEGUN FITCH RATINGS

Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. El listado de las calificaciones afirmadas se presenta al final de este comunicado de prensa. FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES Las calificaciones de BCIE reflejan su perfil financiero sólido. Destacan la capitalización, el apalancamiento y la calidad crediticia. Las calificaciones también consideran la posición alta de activos líquidos y la concentración relativamente elevada del portafolio de créditos del banco. Las operaciones de BCIE se apoyan en una capitalización alta. En opinión de Fitch, ésta permanecerá estable y en línea con la de otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) sub-regionales. La relación patrimonio a activos ajustados se ubicó en un cómodo 31% a diciembre de 2014. A la misma fecha, la adecuación de capital se mantuvo por encima del piso interno de 38%. El historial de una rentabilidad adecuada (ROAE promedio de los últimos 3 años: 4.9%) contribuyó a sostener los indicadores patrimoniales. Aunado a lo anterior, las aportaciones de capital pagado en efectivo (de USD84.5 millones durante el período 2012-2017) ayudarán a preservar la posición de capital, dado el crecimiento proyectado. La morosidad de la cartera se mantiene baja y, en opinión de Fitch, permanecerá estable en el horizonte de la calificación. Los préstamos en estado de no acumulación se han registrado, únicamente, en el sector privado. La cobertura de reservas es amplia; 5.2 veces los créditos deteriorados al cierre de 2014. El estatus de acreedor preferente del que goza BCIE limita el riesgo inherente de prestar a sus países miembros. Sin embargo, BCIE mantiene una concentración relativamente elevada en deudores calificados por debajo del grado de inversión. A diciembre de 2014, los cinco deudores mayores representaban 48% del total de préstamos en todos los países miembros. Las políticas de inversiones son conservadoras y el portafolio de valores es una fuente confiable de liquidez, estas se ajustaron en el cuarto trimestre de 2014 para incrementar la proporción de inversiones en categorías ‘A’ o superior. Sin embargo, la proporción de valores calificados con ‘AA-’ o mayor, es menor a la de otros BMD subregionales. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES La Perspectiva Estable indica que Fitch no anticipa cambios sustanciales en el perfil de riesgo de BCIE en el horizonte previsible. A criterio de la agencia, es poco probable que las calificaciones nacionales de BCIE se ajusten a la baja, dada su calidad alta. En el escenario poco probable de un debilitamiento significativo del perfil financiero del banco, tal como un aumento sensible de los créditos vencidos, y/o un detrimento de los privilegios conferidos al banco por sus accionistas podrían presionar las calificaciones a la baja. SUPUESTOS CLAVE: Las calificaciones y la perspectiva son sensibles a los siguientes supuestos: - Los países miembros, aún si experimentaran dificultades severas, continuarán honrando el estatus de acreedor preferente y exonerando a los deudores privados de cualquier medida que impacte tanto a la convertibilidad como a la transferencia del servicio de sus obligaciones. - El apoyo de los accionistas seguirá y las contribuciones de capital se harán efectivas en el tiempo acordado. Fitch afirmó las calificaciones nacionales de BCIE, como se detalla a continuación: Costa Rica - Calificación nacional de largo plazo en Costa Rica en ‘AAA(cri)’; Perspectiva Estable; - Calificación nacional de corto plazo en Costa Rica en ‘F1+(cri)’; - Deuda de largo plazo en Costa Rica en ‘AAA(cri)’; - Deuda de corto plazo en Costa Rica en ‘F1+(cri)’. El Salvador Escala Regulatoria - Calificación nacional de emisor en escala regulatoria en El Salvador en ‘EAAA(slv)’; - Deuda de largo plazo en escala regulatoria en El Salvador en ‘AAA(slv)’; Escala Fitch - Calificación nacional de largo plazo en El Salvador en ‘AAA(slv)’; Perspectiva Estable; - Calificación nacional de corto plazo en El Salvador en ‘F1+(slv)’; - Deuda de largo plazo en El Salvador en ‘AAA(slv)’. Honduras - Calificación nacional de largo plazo en Honduras en ‘AAA(hnd)’; Perspectiva Estable; - Calificación nacional de corto plazo en Honduras en ‘F1+(hnd)’. Panamá - Deuda de largo plazo en Panamá en ‘AAA(pan)’. FITCH RATINGS