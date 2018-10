25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 5:42 a.m. 5:42 a.m.

APRUEBAN LEY DE REDUCCIÒN DE TARIFA ELÈCTRICA

Con el voto de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional se aprobó con carácter de urgencia la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica que permitirá a más de 980 mil clientes del sistema eléctrico una reducción del pago por consumo. La ley establece mantener el subsidio a las más de 875 mil familias que consumen menos de 150 kilowatts, pero además el resto de abonados del sector, también verán reducidos porcentualmente el pago por consumo. Esta reducción se hará efectiva con el consumo de energía de abril próximo. Este porcentaje a reducir será calculado por técnicos y especialistas del INE y el Ministerio de Energía y Minas. La ley indica que del total ahorrado por la baja en los precios del petróleo, un 35% de estos fondos serán dirigidos a la reducción de 51 tipos de tarifas, otro 35% irá a programas de combate a la pobreza y el resto al pago del subsidio aprobado en años anteriores. Ley cubre a todos los nicaragüenses El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro indicó que cada uno de los abonados al sistema eléctrico, tendrán una reducción real e inmediata en el pago del servicio. “También tendrán una reducción las cooperativas, las pequeñas empresas, los productores pequeños, medianos, los consumidores medios y grandes, las grandes empresas, es decir todos salieron beneficiados, lo importante es que todos, todos son beneficiados y además se sigue combatiendo la pobreza”, señaló Castro, quien calificó de inaudito, pero real que los 23 diputadas de la bancada del PLI-MRS se haya opuesto a que los pobres se les reduzca la tarifa de energía. El secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) diputado sandinista José Antonio Zepeda subrayó que la ley también viene a beneficiar a 47 mil maestr@s, lo que demuestra la voluntad del Presidente Daniel Ortega de resolver los problemas que afligen a los nicaragüenses con menos poder adquisitivo. “Lo fundamental aquí, es que esta ley al ser aprobada va a beneficiar a todos los sectores, no hablamos solamente de los 47 mil educadores, hablamos de 56 mil trabajadores de la educación, de 10 mil centros de estudios y estamos hablando de un millón 700 mil muchach@s que están en las aulas, algunos estudian en la noche, están los laboratorios, las aulas tecnológicas, es un impacto en la educación, en la economía, en todo el país”, dijo Zepeda. Productores beneficiados El legislador Douglas Alemán, del sector productivo en el departamento de Chontales, indicó que centenares de fincas ganaderas, lecheras y plantas procesadoras verán reducidos sus costos de producción, al pagar un poco menos por energía eléctrica. “En términos generales esta es una ley que beneficia a todos los sectores del país y si lo ves de manera económica, todo beneficio que le trasladás a los consumidores, lo que hace es elevar su poder adquisitivo que redunda en consumo de productos nuestros como empresarios. Si una familia va a tener ahorro en energía va a tener posibilidades de comprar más leche, más carne”, indicó Alemán. El diputado Wálmaro Gutiérrez señaló que la ley garantiza el crecimiento económico y brinda estabilidad al sector energético y que los fondos que serán dirigidos a los programas de reducción de pobreza no constituyen ningún tributo o impuesto, como han pretendido señalar algunos legisladores liberales. 90 mil Mipymes beneficiadas Alejandro Delgado, presidente de la micro, pequeñas y medianas empresas, manifestó que cerca de 90 mil negocios serán beneficiados con esta ley, lo que permitirá reducir costos de producción de este sector económico, entre los panaderías que habían anunciado un incremento en el precio del pan, pero ante la aprobación de la iniciativa ya no habrá alza. “Hoy por la mañana que me reuní con el gremio de los panificadores y me dieron la buena noticia de que ya no va a haber aumento en el pan y con este ahorro van a compensar un poco el precio de la harina. (…) Las 90 mil micro, pequeñas y medianas empresas que estamos situadas en los barrios más pobres, vamos a tener el doble de beneficio, pues se nos va a seguir manteniendo el subsidio y también vamos a tener el ahorro”, dijo Delgado. Previo a su aprobación en lo general, intervinieron 19 legisladores, de estos 12 de la bancada PLI-MRS que votaron en contra de la reducción de la tarifa que favorece a las familias nicaragüenses. Fuente: 19 Digital