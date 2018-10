26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

PRECIO DEL PAN NO AUMENTARÁ

Producto de la rebaja que habrá en la tarifa de energía eléctrica, a partir del próximo mes, el precio del pan no aumentará, anunció Alejandro Delgado, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme). “Algunos sectores como el panificador tenían la intención de aumentar el precio del pan, bajo el argumento que desde hace tres meses les incrementaron el precio del quintal de harina, pero hoy (ayer) por la mañana me reuní con el gremio de panificadores y me dieron la buena noticia, de que ya no habrá aumento en el precio de este producto porque con el ahorro de la factura de energía van a compensar el costo del incremento en los precios de la harina”, indicó Delgado ante el plenario de la Asamblea Nacional. La industria panificadora del país está conformada por al menos unas 2,000 empresas nicaragüenses, de las cuales el 75% trabaja de forma artesanal y consumen mensualmente, a nivel nacional, unos 150 mil quintales de harina. Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), manifestó recientemente a través de medios oficialistas, que la distribución de la harina rusa ha sido un programa exitoso para lograr la estabilidad de precios de este producto. “Tenemos más de dos años en los que el precio de la harina de trigo para las panaderías se ha mantenido sin moverse, lo que ha permitido preservar los precios”, precisó el funcionario. Previo a la llegada del trigo ruso al país, el precio del quintal de harina se comercializaba a C$850 córdobas. Sin embargo, con la llegada del trigo ruso se ha logrado mantener en C$650 el precio del quintal de harina. Fuente: END