27, Marzo, 2015 27, Marzo, 2015 6 a.m. 6 a.m.

VARIACIÓN DE TARIFA INCIDIRÁ POCO EN SECTOR AGROPECUARIO

La disminución que tendrá el costo de la tarifa de la energía eléctrica en los próximos días, tendrá poca incidencia en la reducción de precios de algunos productos agropecuarios, ya que solo el 4% de los productores utilizan sistemas de riego. “Veo difícil que bajen todos los productos, ya que en el sector agropecuario la tarifa eléctrica incide poco, solo el 4% utiliza sistemas de riego, el productor no tiene beneficios con esta rebaja, donde sí debería de haber alguna incidencia es en el costo del transporte, porque el precio del combustible ha disminuido”, expresó Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic. La Asamblea Nacional aprobó el miércoles, la Ley de Variación de la Tarifa Eléctrica, la cual establece que un 35% del ahorro que se genere producto de la disminución del precio internacional del petróleo sea destinado para la reducción de la tarifa energética a todos los sectores económicos del país. También establece que un 35% de ese ahorro será destinado para combatir la pobreza y un 30% para el pago de la deuda con Caruna. Este ahorro anual, según el economista Mario Arana y el diputado Wilfredo Navarro podría rondar los US$250 millones anuales. Los productos del sector agropecuario que utilizan sistema de riego y que se podrían beneficiar con la reducción en la tarifa energética podrían ser el azúcar, el plátano y arroz. No obstante, el productor de arroz, Fernando Chamorro, indicó que si bien es cierto que para ellos la energía eléctrica representa el 30% de sus costos de producción es muy pronto para saber el impacto que podría tener en los precios finales. “Es positivo porque nos viene a compensar los reajustes que no hemos podido realizar por efectos de deslizamiento del córdoba frente al dólar”, explicó. Chamorro y recordó que en Nicaragua se paga el precio más caro de la región por el kilovatio hora de energía que se utiliza para riego. Fuente: END