01, Abril, 2015 01, Abril, 2015 8:35 a.m. 8:35 a.m.

EUROPEOS GASTAN MÁS QUE NORTEAMERICANOS EN VACACIONES

Los turistas provenientes de Europa gastan un poco más de dinero que los del Canadá o EE.UU., que visitan la región centroamericana porque los europeos prolongan su estadía por más días, aunque el gasto promedio por día de los extranjeros en el istmo aún no sobrepasa los US$70 dólares, asegura Alfredo Gutiérrez, ex presidente de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo (ANTUR). “Tiene lógica que los europeos gasten más, pues los norteamericanos apenas tienen de 6 a 7 días de vacaciones, en cambio los de Europa disponen del doble de tiempo vacacional, aunque la diferencia está en que el europeo visita de dos a tres países, por lo tanto, su gasto lo reparte en cada país, mientras que el norteamericano prefiere conocer a profundidad cada país que visita”, comenta Axel Melchor, gerente general de Careli Tour. En Nicaragua, el dinero que deja por día un extranjero está por debajo del promedio regional, pues según la Encuesta de Turismo del Banco Central de Nicaragua (BCN), que abarcó el último trimestre del 2014, el gasto per cápita promedio diario realizado por los visitantes extranjeros fue de US$43.4. “Si se potencializa adecuadamente la presencia de turoperadores, sobre todo en mercados de EE.UU., y Canadá, seguro que en un par de años, podríamos al menos aumentar de un 25% a 30% el gasto diario del turista en Nicaragua”, afirma Gutiérrez. LA DEBILIDAD Agregó que si bien los operadores turísticos poseen una a elevada capacidad profesional y humana, capaz de articular una oferta turística de excelencia, padecen de una severa deficiencia de recursos económicos. “La debilidad existe en la capacidad financiera de las turoperadoras, que son apenas pequeñas empresas, eso las imposibilita de asistir a ferias de turismo o hacer visitas a grupos mayoristas en EE.UU” explica Gutiérrez. Por su parte Leonardo Torres, presidente de Cantur, reveló que apenas uno de cada diez turistas entra al país por medio de turoperadoras, mientras el resto llega por su cuenta. “Para elevar el gasto del turista necesitamos venderles paquetes de viaje a través de turoperadoras; elevar más la oferta de servicios y productos turísticos --esto pasa por mejorar la infraestructura turística-- y es necesario cobrar a los extranjeros precios justos por entrar a parques, volcanes, balnearios o áreas protegidas”, sugiere Torres. Fuente: END