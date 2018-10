06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 11:10 a.m. 11:10 a.m.

INE SIN DEFINIR REDUCCIÓN TARIFARIA

Aparentemente el director del INE, David Castillo continúa de vacaciones. Aunque la Ley de Variación de la Tarifa Energética, entrò en vigencia el pasado primero de abril, el ente regulador aún no define los porcentajes de rebaja que se aplicarà en las facturas. Visitamos las oficinas del Instituto Nicaragüense de Energía para conocer sobre los montos de reducción que se aplicaràn en los recibos de energía que le llegan a los usuarios que consumen más de 150 kilowatts. Una vez más, no pudimos pasar ni siquiera de la recepción, aparentemente solo el personal de seguridad está trabajando. Para este ex diputado y ex miembro de la comisión de Infraestructura y Servicios Básicos de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquin, el INE debe publicar los nuevos porcentajes de reducción a más tardar esta semana. “No veo del por qué del retraso, la gente está esperando que se publiquen esos porcentajes, lo más posible es que se haga esta semana”, expresò Jarquin. Los usuarios esperan que los nuevos porcentajes de reducción aparezcan reflejados en la factura de energía del mes de mayo. Para Agustín Jarquin, el monto de reducción no pasarà del 8% Fuente: 100% Noticias