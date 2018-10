07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 5:04 a.m. 5:04 a.m.

NESTOR AVENDAÑO: ‘’ REDUCCION ELECTRICA NO ABARATA CANASTA BASICA’’

‘’Apropiada’’, ve la reducción de la tarifa eléctrica, el economista Nestor Avendaño; quien vía telefónica expresó a 100 % Noticias El Canal, que ‘’la resolución del INE de bajar el precio de la energía honra la decisión presidencial de destinar el 35% de ahorro a la disminución de la electricidad en el país’’ Sin embargo; Avendaño considera que esta reducción es ‘’leve y es un alivio circunstancial, porque su efecto en la inflación será del 0.4 % y no mejora el poder de compra para todos los asalariados’’ añadiendo que el impacto en precios de los productos de la canasta básica será relativo, debido a que el INE no tomó en cuenta la opinión empresarial de revisar el pliego tarifario y conseguir abaratar los productos a favor del bolsillo de la población. El economista destacó que ‘’la rebaja de la energía beneficiará la producción de caña y se logrará un ahorro del 3% en el agua potable ‘’ indicó. Para Avendaño, ‘’es importante que se promueva la competitividad empresarial para incidir en la mejora de las exportaciones en el istmo, porque en Nicaragua no exportamos casi nada al mundo y el gobierno debe buscar una deuda externa para financiar el déficit comercial. Por ello se debe normalizar las tarifas a todos los sectores país’’ concluyó. Fuente: 100% Noticias