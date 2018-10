07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 10:39 a.m. 10:39 a.m.

USUARIOS SATISFECHOS CON REBAJA TARIFARIA

La población aplaude los montos de reducción tarifaria que se aplicaràn en la factura a partir del mes de abril; aunque consideran que no es suficiente. El INE dio a conocer este pasado lunes que los consumidores de hasta 150 kilovatios tendrán una rebaja del 10%, para los de 151 a 500 kilovatios la reducción será del 9.5 y a los de 501 a 1,000 kilowatts se le aplicará una rebaja del 9%. La pulpería ubicada en el barrio 19 de julio cuya propietaria es la señora Lucia Pérez, consume un poco más de 270 kilovatios de energía al mes, su consumo entra en el rango de 151 a 500 kilovatios por lo que la reducción en su tarifa será de 9.5%. Un ahorro bastante sustancial para su propietaria. “Yo pago un promedio mensual de 1,100 córdobas y considero que un 9.5% menos no es significativo pero ya es algo”, expresò la señora Lucia Pérez. De acuerdo con el INE, los usuarios de energía que consumen menos de 150 kilovatios al mes verán beneficiados con una rebaja del 10% en la factura. La población consultada señala que el nuevo ahorro representa un alivio para sus bolsillos. “Esa es una buena noticia porque en los últimos meses me he privado de utilizar la refrigeradora y el abanico, ahora volveré a utilizarlos” comento el señor Leonel Chávez. “Al menos yo, ese ahorro lo voy a ocupar para comprar comida”, señalo Jaime Aguilar, otro usuario de la energía. Para la industria del pan, el ahorro permitirá mantener la estabilidad en los precios de este alimento fundamental en la dieta de los nicaragüenses. “No es lo que esperábamos, pero esto garantiza que los precios se estabilicen y que fomentemos la competitividad”, dijo el señor Juan Pablo Estrada de la Asociación de panificadores. Unos 755 mil clientes domiciliares que consumen menos de 150 kilovatios serán beneficiados con la rebaja del 10%. Los consumidores de 151 a 500 kilovatios que representan a unos 120 mil consumidores recibirán una rebaja del 9.5%. Para la gran industria y el comercio el Ine estableció una rebaja del 8%. El total de los beneficiados de este sector ronda los 1, 917 clientes. Fuente: 100 % Noticias